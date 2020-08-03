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03 серпня 2020, понеділок, 14:55 418
Економіка 2020-08-03T16:00:02+03:00
Українські Новини
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн

Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн

Надежда Комендантова
ОПЗ, Одеський припортовий завод
Одесский припортовый завод. Фото: Оpz.odessa.net
Одесский припортовый завод. Фото: Оpz.odessa.net

Прибуток Одеського припортового заводу в другому кварталі 2020 року без урахування курсових різниць, що впливають на фінансовий результат, становить 27,7 млн ​​грн. За вказаний період завод виробив 210,6 тис тонн карбаміду і 141 тис тонн аміаку, з них товарного аміаку - 20,6 тис тонн.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

Повідомляється, що протягом квітня-червня ОПЗ працював з частковою завантаженістю виробничих потужностей. В даному часовому проміжку проводилися заплановані роботи по модернізації агрегату №2 з виробництва аміаку, а також були проведені підготовчі роботи і профінансований плановий капітальний ремонт агрегату №1 з виробництва карбаміду.

У другому кварталі 2020 завод сплатив 141,4 млн грн податків і соціальних внесків, що на 6% в порівнянні з першим кварталом. При цьому в порівнянні з першим кварталом фонд оплати праці збільшився на 30%.

Раніше повідомлялося, що на членів правління ОПЗ чиниться тиск, а сам завод є об'єктом інформаційних атак. На думку в.о. директора ОПЗ Миколи Синиці, подібна ситуація пов'язана з процедурою конкурсного відбору та визначення замовника з переробки сировини і відвантаження готової продукції для ОПЗ, до другого етапу якого не були допущені компанії, що не мають досвід реалізації мінеральних добрив.

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