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31 липня 2020, пʼятниця, 15:00 16
Зовнішня політика 2020-07-31T17:00:03+03:00
Українські Новини
Посольство США висловлює солідарність з українцями у вимозі правосуддя у справі Гандзюк

Посольство США висловлює солідарність з українцями у вимозі правосуддя у справі Гандзюк

Елизавета Драбкина
Посольство США, Катерина Гандзюк, вбивство Катерини Гандзюк, Справа Гандзюк
Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

Посольство США висловило солідарність з українцями у вимозі правосуддя в кримінальному провадженні про вбивство антикорупційної активістки Катерини Гандзюк з нагоди двох років з дня здійснення нападу на її.

Про це йдеться в повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Посольство нагадує, що у п'ятницю виповнюється 2 роки з нападу, що призвів до трагічної смерті громадської активістки Катерини Гандзюк, яка відважно боролася з корупцією заради демократичної України.

"Ми солідарні з народом України у вимозі правосуддя для Гандзюк та її близьких", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада 2020 2-а річниця смерті виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

31 липня 2018 року невідомі плеснули кислотою в обличчя Катерини Гандзюк.

Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину.

Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій.

Троє учасників злочину, які не були виконавцями і організаторами, а саме водій і посібники, - пішли на співпрацю зі слідством і дали свідчення.

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера за фактом замовлення нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, а також щодо кримінального авторитета Олексія Левіна, обвинуваченого в організації нападу.

Наразі Мангеру арешт подовжено до 11 вересня, а Левіну – до 24 серпня.

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