Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе

Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник зазначає, що гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням.

Про це він повідомив у ході круглого столу "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період" у прес-центрі Українських Новин.

"Голосування за легалізацію грального бізнесу - це тільки перший крок до створення ефективної моделі ринку. Враховуючи, що в країні економічна криза, бізнес потрібно підтримати. Один із кращих інструментів - це ліберальне оподаткування. Добре, що податковий комітет розробив та подав до ВР законопопрект 2713-д, де знайшов згоду щодо скасування податку з виграшу гравця, вводиться відстрочка GGR і зменшуються ставки на нього", - прокоментував він.

У той же час він додав, що поки ми не бачимо складу майбутнього регулятора грального бізнесу - рано говорити про якісь проблеми.

"Я тут більше оптиміст. Все буде залежати від рівня діалогу влади і бізнесу. Бізнес звик більше мовчати – це ваше право. Зрозумійте те, що є політична воля, і легалізація відбудеться. Бізнесу тепер необхідно самому попрацювати, щоб бути готовим до запуску. Це питання і софта, і круп'є, і дилерів і т. д.", - зазначив експерт.

За його словами, профільним Комітетом Верховної Ради була прийнята розумна позиція, що великий ліцензійний платіж, фактично є прихованим податком на гральний прибуток.

"Тепер важливо, щоб після канікул парламенту, або ж може на позачерговій сесії з питань відновлення економіки, парламент дав визначеність бізнесу у вигляді прийняття законопроекту №2713-д", - підкреслив Кучухідзе.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес.

Згідно з текстом законопроекту, в Україні дозволяється організовувати та проводити такі види діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; у мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Здійснювати зазначену діяльність можна при наявності у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії.

Зали ігрових автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками.