У двох областях України виявили масштабну вирубку лісів

У той час, як еколог назвала причиною масштабних затоплень на заході України вирубку лісів, працівники держлісгоспів Житомирської та Івано-Франківської областей проводили масштабну незаконну вирубку лісів.

Про це в середу, 29 липня, повідомила СБУ.

У Житомирській області працівники СБУ спільно зі слідчими ДБР викрили незаконні вирубки при санації лісів. Незаконний бізнес налагодив директор одного з держлісгоспів.

До складу організованої ним злочинної групи входили посадові особи державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства і комерсанти.

Протягом трьох років під їх керівництвом проводилися незаконні рубки лісу та вносилися неврогідні відомості в службову документацію.

Тільки за серпень-вересень 2019 було вирубано понад 300 дерев різних порід вартістю майже 2,5 млн грн.

У рамках розслідування про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 246, 358, 365, 366 КК повідомлено 15 фігурантам.

Також оперативники СБУ викрили посадових осіб ряду держлісгоспів в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Збиток від їх дій перевищує 11,5 млн грн.

За результатами обшуків та отриманих доказів повідомлено про підозру шести працівникам держлісгоспів про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 1 ст. 367 КК.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заборонила суцільну вирубку лісів на схилах Карпатських гір.

У липні Президент Володимир Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці, незаконній вирубці лісів і поліпшення доступу до мобільного інтернету.