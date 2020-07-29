Убитий у Mercedes під Пирятином чоловік є відомим у злочинному світі, – ЗМІ

Названо ім'я вбитого в Мерседесі під Пирятином. Фото: Телеграм "Новина"

Названо ім'я вбитого в Мерседесі під Пирятином. Фото: Телеграм "Новина"

Знайдений зрешечений кулями автомобіль Mercedes C-Class, в якому було виявлено тіло чоловіка, у середу, 29 липня, на трасі Київ-Харків, недалеко від міста Пирятин (Полтавська область). Згідно з даними відділу комунікацій обласного управління Національної поліції, попередньо тіло належало уродженцю Донецької області, 1985 року народження.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби відомства.

Як повідомляється, подія сталася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина.

Скріншот: Telegram канал "Новина".

За даними джерел Telegram каналу "Новина", загиблий був досить відомою особистістю у бандитських колах, його ім'я Олександр Мазур.

Убитий в Мерседесі під Пирятином був з бандитського оточення. Фото: Telegram канал "Новина"

"За нашими джерелами у правоохоронних органах, вбитим чоловіком в автомобілі на трасі Київ-Харків є особа, широко відома у злочинному світі. Мова йде про Олександра Мазура", – йдеться в повідомленні.

На цю мить триває розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, у червні, в Дніпрі застрелили 26-річного поліціянта, який затримував підозрюваного в розбої.

Крім того, 24 липня в Борисполі розстріляли київського бізнесмена Ігоря Плекана у власному автомобілі.