Убитий у Mercedes під Пирятином чоловік є відомим у злочинному світі, – ЗМІ

Знайдений зрешечений кулями автомобіль Mercedes C-Class, в якому було виявлено тіло чоловіка, у середу, 29 липня, на трасі Київ-Харків, недалеко від міста Пирятин (Полтавська область). Згідно з даними відділу комунікацій обласного управління Національної поліції, попередньо тіло належало уродженцю Донецької області, 1985 року народження. Про це зазначається в повідомленні пресслужби відомства. Як повідомляється, подія сталася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Скріншот: Telegram канал "Новина". За даними джерел Telegram каналу "Новина", загиблий був досить відомою особистістю у бандитських колах, його ім'я Олександр Мазур. Убитий в Мерседесі під Пирятином був з бандитського оточення. Фото: Telegram канал "Новина" "За нашими джерелами у правоохоронних органах, вбитим чоловіком в автомобілі на трасі Київ-Харків є особа, широко відома у злочинному світі. Мова йде про Олександра Мазура", – йдеться в повідомленні. На цю мить триває розслідування. Як повідомляли Українські Новини, у червні, в Дніпрі застрелили 26-річного поліціянта, який затримував підозрюваного в розбої. Крім того, 24 липня в Борисполі розстріляли київського бізнесмена Ігоря Плекана у власному автомобілі.