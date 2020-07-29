Нелегальні хостели порушують права громадян, — Віталій Нестор

Кияни трансформують у міні-готелі, гуртожитки та хостели приватні квартири у житлових будинках і здають в оренду від 70 грн/добу. Це спричиняє дискомфорт для сусідів та порушує їх права. Віталій Нестор, голова столичної "Батьківщини" разом з командою домагаються врегулювати незаконну діяльність житла типу "ліжко-місце".

Як повідомляє пресслужба Київського міського партосередку "Батьківщина", першими хто звернувся по допомогу до політика стали сусіди хостелу, що розташований у Голосіївському районі за адресою провулок Ужгородський, 7.

"В реєстрі будинків, які використовуються під гуртожитки, дана будівля не значиться. Чисельні звернення до правоохоронних органів про порушення громадського порядку та правил благоустрою, залишаються без уваги. Мешканці не пускають дітей на гральні майданчики та самі не виходять ввечері на вулицю. Я переконаний, що міська влада має висловити жорстку позицію в цьому питанні, а ми з громадою будемо добиватися справедливості та порядку", – заявив Віталій Нестор.

Політик зазначив, що кияни, які опинилися в подібній ситуації можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію Центру захисту киян 0800302019. Також він пояснив юридичний аспект роботи хостелів в Україні.

"Діяльність гуртожитків врегульована в Житловому кодексі, а діяльність готелів – в законі України "Про туризм", діяльність хостелів, на жаль, не врегульована. Лише нещодавно до Державних будівельних норм була внесена заборона розміщення хостелів в житлових будинках", – додав він.