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28 липня 2020, вівторок, 13:19 10
Світ 2020-07-28T13:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський тимчасово ввів безвіз для китайських туристів

Зеленський тимчасово ввів безвіз для китайських туристів

Виолетта Чайковская
Безвізовий режим, Безвіз, Україна-Китай, Нові правила безвізу 2020
Туристи. Фото: pixabay
Туристи. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський скасував візи не тільки для громадян 6 країн з 1 серпня, але також Україна ввела безвізовий режим в'їзду для громадян Китаю до 2022 року.

Про це йдеться в указі Президента №295 від 28 липня, передають Українські Новини.

"Запровадити на період з 1 серпня 2020 до 31 січня 2021 безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - сказано в ньому.

Указ підписав з метою розвитку дружніх відносин між Україною і Китаєм, активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

21 липня указом Зеленського Україна в односторонньому порядку безстроково ввела безвізовий режим в'їзду для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману і Саудівської Аравії.

Для громадян цих шести країн з 1 серпня введено безвіз, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна ввела безвіз для британців на рік.

Україна має намір тимчасово ввести безвіз для громадян Індії.

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