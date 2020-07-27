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  • Через трьох хворих на коронавірус В'єтнам евакуює з міста Дананг 80 тисяч осіб
27 липня 2020, понеділок, 12:45 13
Світ 2020-07-27T14:15:02+03:00
Українські Новини
Через трьох хворих на коронавірус В'єтнам евакуює з міста Дананг 80 тисяч осіб

Через трьох хворих на коронавірус В'єтнам евакуює з міста Дананг 80 тисяч осіб

Елизавета Кесельман
Карантин, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

Но на выходных 26—27 июля в туристическом городе Дананг впервые с апреля  зафиксировали новые случаи COVID-19.

В Ісламабаді через коронавірус закривають туристичні об'єкти і швидкісну дорогу, а у В'єтнамі евакуюють 80 тисяч людей з міста Дананг після того, як там у трьох осіб діагностували коронавірус. Про це повідомляє The Independent.

Як наголошується, евакуація триватиме кілька днів, для неї в 11 міст залучать чартерні рейси.

Повідомляється, що В'єтнам оперативно ввів карантин, тому країні вдалося уникнути спалаху коронавіруса. Всього в країні захворіли 420 людей, померлих від COVID-19 немає.

Але на вихідних 26-27 липня в туристичному місті Дананг вперше з квітня зафіксували нові випадки COVID-19.

Захворів 57-річний житель міста, який нікуди не виїжджав протягом останнього місяця. Більше ста людей — сусідів, родичів і друзів хворого, відправили на карантин, а вже в суботу, 26 липня, зробили перші тести на коронавірус, які показали негативний результат. У неділю, 27 липня, виявили ще двох хворих.

Закордонним туристам в'їзд до В'єтнаму, як і раніше, заборонено, але в країні відзначають сплеск внутрішніх подорожей.

Як повідомляли Українські Новини, на німецькій фермі виявили коронавірус у 174 працівників, серед яких українці.

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