Через трьох хворих на коронавірус В'єтнам евакуює з міста Дананг 80 тисяч осіб

Но на выходных 26—27 июля в туристическом городе Дананг впервые с апреля зафиксировали новые случаи COVID-19.

В Ісламабаді через коронавірус закривають туристичні об'єкти і швидкісну дорогу, а у В'єтнамі евакуюють 80 тисяч людей з міста Дананг після того, як там у трьох осіб діагностували коронавірус. Про це повідомляє The Independent.

Як наголошується, евакуація триватиме кілька днів, для неї в 11 міст залучать чартерні рейси.

Повідомляється, що В'єтнам оперативно ввів карантин, тому країні вдалося уникнути спалаху коронавіруса. Всього в країні захворіли 420 людей, померлих від COVID-19 немає.

Але на вихідних 26-27 липня в туристичному місті Дананг вперше з квітня зафіксували нові випадки COVID-19.

Захворів 57-річний житель міста, який нікуди не виїжджав протягом останнього місяця. Більше ста людей — сусідів, родичів і друзів хворого, відправили на карантин, а вже в суботу, 26 липня, зробили перші тести на коронавірус, які показали негативний результат. У неділю, 27 липня, виявили ще двох хворих.

Закордонним туристам в'їзд до В'єтнаму, як і раніше, заборонено, але в країні відзначають сплеск внутрішніх подорожей.

Як повідомляли Українські Новини, на німецькій фермі виявили коронавірус у 174 працівників, серед яких українці.