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  • На виборах мера Києва букмекери дають Смешко і Верещук однакові шанси на перемогу, - ЗМІ
24 липня 2020, пʼятниця, 18:39 372
Політика 2020-07-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
На виборах мера Києва букмекери дають Смешко і Верещук однакові шанси на перемогу, - ЗМІ

На виборах мера Києва букмекери дають Смешко і Верещук однакові шанси на перемогу, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Віталій Кличко, Ірина Верещук, Андрій Пальчевський, Вибори мера Києва, Ігор Смєшко
Ірина Верещук. Фото: ВРУ
Ірина Верещук. Фото: ВРУ

За оцінками букмекерів, лідерами на виборах міського голови Києва сьогодні є Віталій Кличко, Андрій Пальчевський, Ігор Смешко та Ірина Верещук. Причому, шанси Ігоря Смєшка та Ірини Верещук однакові – коефіцієнт ставок по кожному з цих кандидатів становить 8. Про це повідомляє УНІАН.

В той же час найвищі шанси потрапити до Київради мають партії Слуга народу, Європейська солідарність, Батьківщина, ОПЗЖ, Перемога Пальчевського, УДАР, і Сила, і Честь. Такі дані за результатами ставок в букмекерській конторі Фаворит спорт.

На виборах мера столиці букмекерська контора кращі коефіцієнти ставок дає Віталію Кличку (1.10), Андрію Пальчевському (4), Ігорю Смєшку (8) та ірина Верещук (8). Інші кандидати суттєво відстають від лідерів ставок. Несподіванкою став вагомий результат Ігоря Смєшка, який зрівнявся в шансах з Іриною Верещук, за спиною якого стоїть найпотужніша парламентська партія.

В ставках на результат виборів у Київраду гравці вибирають сім партій, які мають високу ймовірність потрапити до міської ради. Зокрема, коефіцієнт партії Слуга народу набрати більше 19,5% становить 1.87, коефіцієнт Удару по набору 11,5% становить 1.70, коефіцієнт Опозиційної платформи - За життя на отримання 9,5% і коефіцієнт Батьківщини на отримання більш 6,5% становить 1.75 відповідно, коефіцієнт Перемоги Пальчевського набрати більше 6,5% становить 1.87, коефіцієнт Сили і Честі отримати більше 5,5% становить 2.

Нагадаємо, що коефіцієнт ставок – це число, на яке поставлена сума множиться, якщо гравець вгадує результат події. Чим нижче котирування на певний результат, тим вище його ймовірність.

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