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24 липня 2020, пʼятниця, 14:19 373
Судова влада 2020-07-24T15:45:02+03:00
Українські Новини
Слідство грубо порушує закон у справі суддів Окружного адмінсуду, - екс-голова ВРЮ

Слідство грубо порушує закон у справі суддів Окружного адмінсуду, - екс-голова ВРЮ

Петро Стуженко
Суд, НАБУ, Слідство, Венедиктова, Колісниченко
Володимир Колісниченко. Фото: liga.net
Володимир Колісниченко. Фото: liga.net

У минулому році в Окружному адміністративному суді Києва вже були обшуки і тоді ж НАБУ оприлюднило так звані плівки з прослуховуванням. НАБУ зараз, фактично, намагається реанімувати торішню справу, яка не закінчилася нічим. При цьому допускається маса процесуальних порушень. Про це заявив екс-суддя вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, голова Вищої ради юстиції (2010-2013) Володимир Колісниченко.

"Якщо вони порушили кримінальну справу, відкрили провадження, виконали в рамках кримінального процесу слідчі дії... вони мали передати цю справу до суду. У разі, якщо вони не передають справу до суду, то вони мають винести постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, про відмову у пред'явленні підозри. Вони закінчили процедуру, процесуально вони вичерпали себе, але роблять вигляд, що нічого не сталося, повторно ганяють ту ж саму процедуру по колу і проводять якісь обшуки. Про що ми говоримо? Який взагалі сенс у цих обшуках? Коли проводиться обшук, слідчий, звертаючись до суду, вказує, що він хоче там знайти. Якщо вони хочуть отримати якусь судову справу, можна просто офіційно звернутися і зняти копію з цієї справи. Що стосується процесуальних документів, прийнятих судом, оскільки вони є в реєстрі. Ось що шукають ці люди? А шукають вони красиву картинку - люди в масках, зі зброєю проводять обшук. Це просто маски-шоу", - обурюється юрист.

Він також вважає неправомірним публічне оголошення НАБУ деталей справи, в тому числі публікацію так званих "плівок".

"Це абсолютно неприпустимо, тому що є таємниця досудового розслідування. Коли неправомірно оприлюднюються матеріали справи, то за це взагалі встановлена кримінальна відповідальність.... Публікація цих матеріалів дає змогу одній зі сторін, в першу чергу, стороні обвинувачення чинити тиск на громадську думку, тиснути на сторону обвинувачення і захист. А, з іншого боку, це полегшує, певною мірою, позицію осіб, щодо яких відкрито кримінальне провадження, яких переслідують у кримінальному порядку. У сторони захисту з'являється можливість мати у своєму розпорядженні ту інформацію, яка має бути оприлюднена після виконання всіх формальних заходів, наприкінці досудового розслідування, коли всі матеріали передаються безпосередньо до суду. Тому те, що зараз відбувається, це абсурд. Я по-іншому це не назву", - відзначив він.

Він вважає, що в даному випадку навіть не важливо, чи достовірні оприлюднені записи або це монтаж.

"Я не беруся робити аналіз цих плівок, істинні вони чи ні – це справа спеціальних органів. Я кажу, виходячи з позиції судді. От якби я, як суддя, слухав цю справу, я б спочатку поставив прокуророві питання, чому він не відреагував на дії посадових осіб, які порушували Кримінально-процесуальний кодекс, які розголошували ті матеріали, які не мали розголошувати? Для чого це було зроблено? Щоб створити картинку, сформувати громадську думку, спонукати, можливо, якісь сили до розправи над суддями в внеправовий спосіб? А чому ви ведете себе так? Є ж авторитет судової влади, ви підриваєте авторитет і довіру громадян, які користуються послугами цього державного закладу! Так не можна робити. Якщо є мета довести чиюсь провину, то для цього є встановлений порядок - нехай суд винесе відповідне рішення.

Він також вважає, що неприпустимо тиснути на органи прокуратури з вимогою негайно підписувати подання на звільнення суддів ОАСК.

"Нехай вони не тиснуть на прокурорів. Кожен прокурор, який має це підписати, розуміє, що в даній ситуації він не може цього зробити – при очевидній відсутності доказів, очевидності того, що ці події вже були раніше оцінені досудовим слідством, що за ним поставлена крапка. Тому не підпише ніхто – ні Ірина Валентинівна Венедиктова, не її заступники, якщо там ще залишилися мало-мальськи професійні люди. Я б ніколи не підписав", - заявив юрист.

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