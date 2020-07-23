Поточний рахунок платіжного балансу в 2020 буде зведений з профіцитом вперше за 5 років, - НБУ

У той час, як Україні Європейський Союз надав фінансову допомогу, Національний банк прогнозує, що поточний рахунок платіжного балансу в 2020 році буде зведений з профіцитом вперше за п'ять років.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк істотно поліпшив прогноз поточного рахунку на 2020 рік - з нульового дефіциту (за старою методологією - дефіциту 1,7% ВВП у квітневому прогнозі) до профіциту на рівні 4,4% ВВП", - йдеться в ньому.

Формування профіциту поточного рахунку сприятиме значне скорочення імпорту через падіння попиту на товари довгострокового призначення, закриття кордонів для подорожей, а також низькі ціни на енергоносії.

Водночас завдяки збереженню у світі стабільного попиту на продовольство негативні наслідки пандемії для експорту очікуються слабкішими, ніж для імпорту.

Крім цього, обсяг переказів від трудових мігрантів в Україну буде вищою, ніж очікувалося.

Втім, згідно з повідомленням, у наступні роки поточний рахунок знову буде дефіцитним внаслідок реалізації відкладеного споживчого та інвестиційного попиту, а також очікуваного зниження транзиту газу.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ погіршив падіння ВВП у 2020 році з 5% до 6%.

Раніше Українські Новини писали, падіння ВВП вплине на доходи українців.

За даними міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, очікується зниження ВВП України у 2020 році на 4,5% і його відновлення на 3,6% у 2021 році.