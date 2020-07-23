Антрацит з ОРДЛО йде в Україну, а влада закриває очі, - політолог Дмитро Марунич

Компанії щомісяця ввозять в Україну десятки тисяч тонн контрабандного антрациту, видобутого на окупованій території, але влада закриває очі на ці вагони вугілля. Про це у своєму блозі на сайті видання "Кореспондент" пише політолог Дмитро Марунич.

"Історія з українською митницею нагадує сюжет про Людину-Невидимку, яку ніхто не бачив, але він нібито був. Так ось контрабанда на територію України йде ніби "невидимкою", хоча всі про неї знають. Я вже неодноразово зазначав сумний факт щодо окупованих територій, звідки регулярно надходить вугілля антрацит. Так от в цьому нічого не змінюється – антрацит, який видобувають в ДНР/ЛНР, як спокійно заходить в країну під виглядом "російського імпорту", а також надходить потім "невидимо в країни ЄС", - пише Дмитро Марунич.

За його даними, в травні на територію України і в країни ЄС надійшло 17,5 тис. тонн антрациту з ОРДЛО. У травні відвантажували це вугілля ТОВ "Схід-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Трансуголь", в країни ЄС через АНО "Центр ефективних логістичних рішень".

"У червні незаконного антрациту вивезли і відвантажили 19,3 тис. тонн. Дивимося список компаній – і знову все ті ж на манежі - ТОВ "Схід-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Трансуголь", ТОВ ОФ "Західна" і лідер поставок – "Центр ефективних логістичних рішень", - відзначив Дмитро Марунич.

В блозі він також повідомив, що "Центр ефективних логістичних рішень" - регулярний постачальник контрабанди з ДНР і ЛНР.

"Журналісти видання "ІНФОРПОСТ" у своєму розслідуванні докопалися до правди. Вони написали, що все вантажоперевезення з ОРДЛО проходить через посередника – АНО "Центр ефективних логістичних рішень". Компанія-пустишка, як пише видання, є найбільшим перевізником між ОРДЛО і РФ", - каже Дмитро Марунич.

Політолог підкреслює, що "в Україні, звичайно, про вищезгаданих постачальників контрабандного вугілля нічого не знають, мабуть, на митниці не читають журналістських розслідувань. Та й навіщо? Контрабанда антрациту – як Людина-Невидимка. Начебто є, але, може, й ні?".

На думку Дмитра Марунича, у минулому році наявність контрабандного антрациту з ОРДЛО можна було списати на непоінформованість нової влади, а в цьому році, звичайно, винен карантин, пандемія, коронавірус – ніколи займатися такими дрібницями, як антрацит з непідконтрольного Донбасу.