підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Антрацит з ОРДЛО йде в Україну, а влада закриває очі, - політолог Дмитро Марунич
23 липня 2020, четвер, 13:59 366
Економіка 2020-07-23T14:58:16+03:00
Українські Новини
Антрацит з ОРДЛО йде в Україну, а влада закриває очі, - політолог Дмитро Марунич

Антрацит з ОРДЛО йде в Україну, а влада закриває очі, - політолог Дмитро Марунич

Павло Твердохліб
Контрабанда, Антрацит, ОРДЛО, Вугілля, Марунич
Вугілля. Фото: 112.ua
Вугілля. Фото: 112.ua

Компанії щомісяця ввозять в Україну десятки тисяч тонн контрабандного антрациту, видобутого на окупованій території, але влада закриває очі на ці вагони вугілля. Про це у своєму блозі на сайті видання "Кореспондент" пише політолог Дмитро Марунич.

"Історія з українською митницею нагадує сюжет про Людину-Невидимку, яку ніхто не бачив, але він нібито був. Так ось контрабанда на територію України йде ніби "невидимкою", хоча всі про неї знають. Я вже неодноразово зазначав сумний факт щодо окупованих територій, звідки регулярно надходить вугілля антрацит. Так от в цьому нічого не змінюється – антрацит, який видобувають в ДНР/ЛНР, як спокійно заходить в країну під виглядом "російського імпорту", а також надходить потім "невидимо в країни ЄС", - пише Дмитро Марунич.

За його даними, в травні на територію України і в країни ЄС надійшло 17,5 тис. тонн антрациту з ОРДЛО. У травні відвантажували це вугілля ТОВ "Схід-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Трансуголь", в країни ЄС через АНО "Центр ефективних логістичних рішень".

"У червні незаконного антрациту вивезли і відвантажили 19,3 тис. тонн. Дивимося список компаній – і знову все ті ж на манежі - ТОВ "Схід-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Трансуголь", ТОВ ОФ "Західна" і лідер поставок – "Центр ефективних логістичних рішень", - відзначив Дмитро Марунич.

 

В блозі він також повідомив, що "Центр ефективних логістичних рішень" - регулярний постачальник контрабанди з ДНР і ЛНР.

"Журналісти видання "ІНФОРПОСТ" у своєму розслідуванні докопалися до правди. Вони написали, що все вантажоперевезення з ОРДЛО проходить через посередника – АНО "Центр ефективних логістичних рішень". Компанія-пустишка, як пише видання, є найбільшим перевізником між ОРДЛО і РФ", - каже Дмитро Марунич.

Політолог підкреслює, що "в Україні, звичайно, про вищезгаданих постачальників контрабандного вугілля нічого не знають, мабуть, на митниці не читають журналістських розслідувань. Та й навіщо? Контрабанда антрациту – як Людина-Невидимка. Начебто є, але, може, й ні?".

На думку Дмитра Марунича, у минулому році наявність контрабандного антрациту з ОРДЛО можна було списати на непоінформованість нової влади, а в цьому році, звичайно, винен карантин, пандемія, коронавірус – ніколи займатися такими дрібницями, як антрацит з непідконтрольного Донбасу.

Більше новин про: Контрабанда Антрацит ОРДЛО Вугілля Марунич

Через системи нагрівання тютюну продажі цигарок в ...
Білорусь у 800 разів збільшила поставки вулілля в ...
На ЗНО-2020 не змогли прибути 90% учасників тестув...
НАБУ вже важко не визнавати формулу Роттердам+, ко...
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП у 2020 з 5% до 6%
У Київській області другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу. 6 осіб госпіталізували
Новини
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції від 6% до 4,7% в 2020 14:33
НБУ зберіг облікову ставку на 6% 14:22
Спецодяг для газовиків від RGC Production: розширення виробництва після першого півріччя роботи 14:21 Прес-реліз
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП у 2020 з 5% до 6% 14:16
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Ми не втратили нікого, — Зеленський про звільнених заручників у Луцьку 09:00
Зеленський розповів, як умовив Кривоша відпустити заручників 10:40
Активіста Кучапіна знайдено мертвим у квартирі в Києві 13:24
більше новин
Харківська область готова до пом'якшення карантину. 6 областей — не готові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok