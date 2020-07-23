Для президента і його гостей утримують сім резиденцій і одну держдачу в Києві і області. Чотири держдачі "випа

На балансі Державного управління справами зараз знаходяться 7 державних резиденцій і 1 державна дача на території Києва та Київської області.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на інформаційний запит Українських Новин.

"Крім того, інформуємо, що в управлінні Державного управління справами в місті Києві та Київській області перебувають сім державних резиденцій і одна державна дача", - йдеться у відповіді.

Прі цьому, перераховувати резиденції ДУС відмовляється, посилаючись на те, що постанова Кабміну №18 від 19 січня 1994 року, яким затверджується перелік дач і резиденцій, до сих пір знаходиться під грифом "Для службового користування".

Державними дачами числяться приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання глави держави та вищих чиновників, утримання яких повністю фінансується з Держбюджету. Судячи з усього, єдиною держдачею, яка сьогодні залишилася в Київській області на балансі ДУС, є будинок №29 або "дача Ющенка" на території Будинку відпочинку "Конча-Заспа". Саме туди зараз переїхав на проживання Володимир Зеленський.

При поселенні в будинку на території Будинку відпочинку "Конча-Заспа" або Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", які отримали дозвіл президента або Кабміну "небожителі" в обов'язковому порядку підписують угоди з дирекцією комплексу, де прописані умови їх проживання і розмір плати за послуги. А деякі – інвестдоговори, якими фактично виводять отримані дачі у свою власність.

У той же час, у відповіді на інший запит Українських Новин в ДУС заявили, що жодних договорів Зеленський не підписував. А оселився в "Кончі-Заспі" на підставі постанови ВР №2033 від 04.01.1992. Тобто, переїхав на держдачу.

Складніше йдуть справи з державними резиденціями – приміщеннями, призначеними для робочих заходів, а також для тимчасового проживання глав іноземних делегацій та гостей президента. Постанова КМУ від 1994 року до цих пір знаходиться під грифом "Для службового користування". За 26 років у нього 7 разів вносилися зміни, більшість з яких також не призначені для друку.

Так, в 1995 році перелік держрезиденцій був доповнений будинком по вулиці Орлика, 1/15 (Особняк Ковалевського). У 1997 році переведений з держдач в держрезиденції а в 2010 році переданий МЗС будинок №14 в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця". А в 2005 році перелік державних резиденцій був доповнений будівлею по вулиці Банковій, 10. У той же час, Українським Новинам зі своїх джерел вдалося дістати копію постанови КМУ №18 від 19.01.1994 року, доступ якої намагаються приховати під грифом "ДСК" чиновники.

Як видно з документа, в 1994 році в Києві і області нараховувалося 6 державних резиденцій і 6 державних дач. У число держрезиденцій входило "Межигір'я", яке сьогодні не має такого статусу. Якщо відкинути ще кримські резиденції - йшлося про 5 будівель в Києві. Це нещодавно відреставрований Маріїнський палац, а також чотири будівлі в урядовому кварталі, де періодично проводяться державні заходи і зупиняються під час візитів в Україну зарубіжні високі гості. Якщо додати сюди Особняк Ковалевського і Банкову, 10 - як раз виходять 7 зазначених ДУС держрезіденцій.

В той же час, не відомою залишається доля державних дач. №29 "Кончі-Заспи" залишається держдачею і сьогодні, тут зараз живе Зеленський. №14 в "Пущі-Водиці" пішов в МЗС. Але куди "поділися" державні дачі №27, №28 та №30 в "Кончі-Заспі" та №15 в "Пущі-Водиці" ні в одному документі ДУС, що знаходиться у відкритому доступі, не пояснюється.

Як повідомляли Українські Новини, Державне управління справами стверджує, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа", і Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" вже перейшли на самоокупність, і утримуються за рахунок платежів, які проживають в будинках на їх території, які проводяться через Спеціальний фонд Держбюджету. А всі витрати Загального фонду Держбюджету йдуть виключно на утримання перебуваючих на їх території державних дач і резиденцій. У 2020 році такі бюджетні витрати становитимуть 4,99 млн грн.

Раніше, під час президентських виборів, Володимир Зеленський заявляв в інтерв'ю про намір негайно розпродати всі державні дачі і резиденції. "Хлопці, нехай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Я от не знаю, як це зараз називається... Ну, якісь табори відпочинку або якісь люди, яким це дійсно потрібно. А ось ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. У підсумку, як ми з вами їздимо, припустимо, в Європі по екскурсіях, і ти бачиш ці старі резиденції великих королів. Ну що це зараз? Це все для екскурсій", - заявляв він.