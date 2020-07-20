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20 липня 2020, понеділок, 10:41 7
Фінанси 2020-07-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрпошта" продала складів у Києві на 18 млн гривень

"Укрпошта" продала складів у Києві на 18 млн гривень

Кира Молчанова
Укрпочта, Склад, Київ, продаж
Склад. Фото: Pixabay
Склад. Фото: Pixabay

Акціонерне товариство "Укрпошта" продало складські приміщення в Києві новому власнику за 18 млн гривень. Зазначається, що ціна в 3 рази більше від початкової вартості.

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Поки маємо перший укладений договір по продажу нерухомості. Процедури складні і ми це подолали. Новий власник складських приміщень в Києві купив їх за 17 999 999 гривень. Ціна зросла більш ніж 3 рази від початкової вартості. Рухаємося далі. На черзі укладення нових угод щодо торгів, які відбулися. А наступного тижня нові аукціони і нові об'єкти виставляємо на продаж: турбазу на узбережжі Чорного моря в с. Рибаківка (Миколаївська область), будівлі в Броварах та передмісті Львова", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, у першому кварталі поточного року АТ "Укрпошта" купила 40,858 тис. доларів і продала 43,978 тис. доларів, а також куплено 12 165 євро та продано 10 540 євро.

У червні "Укрпошта" провела перші 7 аукціонів з продажу непрофільних активів.

У травні "Укрпошта" виставила на продаж перші 30 об'єктів непрофільних активів.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити проти Ігоря Смілянського справу про можливе зловживання та отриманні неправомірної вигоди, оскільки відбулося безпідставне підвищення тарифів на міжнародні поштові відправлення.

2019 рік акціонерне товариство "Укрпошта" закінчило з чистим прибутком 496,419 млн гривень (збиток підприємства в 2018 році склав 507,781 млн гривень), при цьому збільшивши чистий дохід у порівнянні з 2018 роком на 18,74%, або на 1,273 млрд гривень до 8,065 млрд гривень.

У грудні 2018 року публічне акціонерне товариство "Укрпошта" змінило форму власності на приватне акціонерне товариство, а також змінило назву на "Акціонерне товариство "Укрпошта".

"Укрпошта" є монополістом поштового зв'язку України.

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