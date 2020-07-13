Новий закон про медіа запроваджує цензуру соцмереж та електронних ЗМІ, – Терехова про згортання свободи слова

Українці повинні виступити проти проекту закону про медіа, тому що без свободи слова неможливо буде жити і виживати в країні.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заступник генерального директора "Ера-Медіа" Тетяна Терехова.

Вона зазначила, що журналісти роблять все можливе, щоб новий закон про медіа не був прийнятий. Слово – за українцями.

"Тепер залишається лише реакція українців, широкої громадськості, які мають категорично не погодитися з таким підходом та усвідомити, що якщо до всього іншого, що відбувається в цій країні – розграбування, корупція, неймовірна бідність, знищення всіх сфер (почнемо від медицини та закінчимо освітою). І якщо при цьому всьому у них ще й заберуть свободу слова – право говорити правду в ефірах, соціальних мережах, тоді я не знаю, що буде далі з цією країною та як взагалі тут можна буде жити і продовжувати виживати. Адже новий закон про медіа хоче тепер ще й цензурувати соціальні мережі та діджитал", – наголосила Терехова.

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Проект закону про медіа, за її словами, просуває цензуру на всі види медіа.

"Я, як журналіст, який працює в прямих ефірах останні 13 років, категорично проти такого нового закону про медіа. Там буде просуватися безпосередньо цензура вже на всі види медіа. І це є абсолютно неприйнятним для демократичної країни – такою, якою в наших бажаннях та мріях має бути Україна, і те, що, як мінімум, прописано у нашій Конституції", – заявила Терехова.

Заступник гендиректора "Ера-Медіа" вважає, вважає, що в Україні не має існувати каральний орган, який буде вирішувати, кому та що можна говорити, а кому та що говорити не можна.

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Як яскравий приклад цензури та згортання свободи слова вона навела ситуацію з ранковою програмою "Доброго ранку, Країно!", яка виходить в ефірі телеканалу "UA:Перший", який належить Національно громадської телерадіокомпанії України.

Як яскравий приклад цензури та згортання свободи слова вона навела ситуацію з ранковою програмою «Доброго ранку, Країно!», яка виходить в ефірі телеканалу UA:Перший, що належить Національній суспільній телерадіокомпанії України.

"Після того, як у нашому ефірі 23 числа (23 червня) були опубліковані перші "плівки" Порошенка–Байдена, то на наступний день нам заявили про те, що нас будуть закривати, тому що це було "останньою краплею". Виявляється, що неприйнятно показувати українцям те, що насправді відбувається у владних кабінетах, то, яким чином розкрадають українців, і то, що далі відбувається з усім цим. Виявляється, що є певні стандарти, є певні межі, за які не можна виходити та розповідати громадянам про реальну ситуацію та про правду", – повідомила Терехова.

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За її словами, цей кейс обговорювали на Комітеті з питань свободи слова Верховної Ради.

"Після цього Комітет направив своє звернення на ім’я Президента, для того щоб переглянули позицію та Президент якимось чином відреагував на це все. Окрім того було звернення Комітету безпосередньо до Суспільного телебачення, щоб вони переглянули правила своєї поведінки та ставлення до нас – до ранкової програми", – підсумувала Терехова.