Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ

Член наглядової ради "Укренерго" Лев Підлісецький лобіює інтереси ПРАТ "ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД" і продовжує керувати компанією, власником і керівником якої він був раніше. Про це пише УНІАН, докладаючи копію розмови, опублікованої на телеграм-каналі "112 каналу".

Так, у першому епізоді Лев Підлісецький обговорює виконання "ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД" робіт з будівництва високовольтної ЛЕП "Укренерго" в Херсонській області для генпідрядника - іспанської компанії "Instalaciones Inabensa S. A." (2014-2020 роки будівництва) - загальна сума цього контракту 3,2 млн євро або близько 100 млн грн.

"Я думав підійти, видно що це іспанець. Ну у нас там дві частини історії - одна дуже проста - 80 тис євро борг з виконаних робіт за актами, за яким претензій немає і вони просто безумовно повинні їх заплатити. І є 160 тис - це є 5% , які відкладені, той "ретеншн". Вони сказали, що вони заплатять всі, якщо ми усунемо ці недоліки, тобто те, що робиться: всі роботи провести, які при завершенні лінії робляться. Тобто підсипати всі просідання грунту, десь підмалювати, десь ізолятори тріснуті. Пропонуємо їм компроміс: "Платіть нам 80 тисяч євро за акти і після того ми виїжджаємо. Десь на початок березня там буде виїзд на лінію, він туди і Мігеля (Мігель Масерас - директор з передачі та розподілу електроенергії Instalaciones Inabensa S. A. ) витягне, щоб вони там добивали", - ділиться з співрозмовником Підлісецький.

З розмови явно видно, що він не просто в курсі справ компанії, але і займається її операційною діяльністю. Це - не поодинокий факт. Підлісецький не менше занурений і в будівництво ЛЕП для Віндкрафта (Карл Стурен) - вітропарку в Херсонській області. "Побудували і все, стоїмо - зараз ніде не працюємо, бо вся "зеленка" зупинилася. Герус ляпнув, що все потрібно зупиняти. Якщо б він був експертом, то міг би ляпати все що хочеш", - розповідає Підлісецький.

Нагадаємо, Лев Підлісецький пройшов у Верховну Раду в листопаді 2014 року 26-м номером у списку "Самопомічі". Він був членом комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

До призначення народним депутатом протягом 8 років Лев Підлісецький був головою правління ПРАТ "ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД" (один з найбільших будівельників ЛЕП, основний акціонер Андрій Садовий), також він є співвласником цієї компанії. Щоб виконати формальні вимоги антикорупційного законодавства він і члени його сім'ї після 2014 року, коли він став народним депутатом від Самопомічі, поступово виходили з числа акціонерів цієї компанії. У той же час Підлісецький зберігав повний контроль над її діяльністю, особисто проводив ділові переговори, домовляючись про контракти, чим порушував антикорупційне законодавство України протягом періоду депутатських повноважень.

Будучи головою підкомітету в комітеті паливно-енергетичного комплексу в 2014-2019 активно лобіював інтереси виробників електроенергії з відновлюваних джерел, покращуючи для них умови законодавства в обмін на підряди для своєї компанії ПРАТ "ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД".

У березні 2020 року представником держави зайшов у наглядову раду НЕК Укренерго, приховавши свій конфлікт інтересів. Починаючи з березня 2020 року ПРАТ "ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД" значно підвищило свою активність у тендерах НЕК "Укренерго", про що свідчить аналітика Prozorro.