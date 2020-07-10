Колектив "Електроважмашу" в третій раз просять Зеленського врятувати завод

Державний завод "Електроважмаш" за час керівництва в. о. гендиректора Віктора Бусько доведений до передбанкрутного стану. Про це йдеться у листі колективу "Електроважмашу" керівникам держави — президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмыигалю і голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченко. Символічно, що цей документ з інформацією про катастрофічний стан заводу і проханням про його порятунок відправлений у дні, коли підприємство відзначає своє 74-річчя. І на думку економічних експертів, навряд чи доживе до 75-річного ювілею.

"З призначенням нового керівництва (Бусько) колективу підприємства окреслили перспективи роботи, плани щодо завантаження виробництва, поповнення кейса замовлень новими контрактами, поліпшення умов виробничого побуту, поступову модернізацію технологічного парку, анонсовано основне для співробітників — підвищення заробітної плати", — нагадали співробітники "Електроважмашу" керівникам держави період часу, коли нині відсторонений від посади і знаходиться під слідством в. о. гендиректора заводу Віктор Бусько рішенням ФДМУ почав керувати заводом.

Згодом виявилося, що призначення Бусько на цю посаду було зумовлене не його професійними якостями, а близькими відносинами з головою Фонду держмайна Дмитра Сенниченко і його заступником Сергія Ігнатовського. У своєму листі керівникам держави представники колективу "Електроважмашу" описують катастрофічне зниження обсягів виробництва, відсутність нових замовлень у контрактному портфелі підприємства, а відсутність матеріалів для забезпечення технологічного виробничого циклу призвело до системних вимушених простоїв і реальної загрози невиконання контрактних зобов'язань з виготовлення і постачання готової продукції. Співробітники зіткнулися з давно забутим явищем — затримками і виникненням заборгованості по зарплатах", — змалював наслідки управління Віктора Буська профспілка "Електроважмашу". Як сказано в листі, через неможливість утримувати свої сім'ї завод покидають кваліфіковані фахівці. Лише з початку цього року підприємство покинули понад 300 співробітників, більше 250 з яких вказали причиною звільнення затримки зарплати.

Профспілка нагадав, що після страйку, яка сталася із-за затримок по виплаті зарплати на кілька місяців, відсторонений нині керівник заводу Віктор Бусько знову обіцяв відновити нормальну роботу Електроважмашу, нормалізувати ситуацію з завантаженням роботою і виплатою зарплат. "Але надії на це у співробітників вже немає, як і розуміння реальних планів щодо нашого заводу — припущення не найоптимістичніші", — нарікають співробітники в листі на ім'я президента, прем'єра і глави ФДМ.

"Щиро впевнені, що без Вашого якнайшвидшого втручання через короткий проміжок часу завод перетне "червону лінію", за якою зупинка, банкрутство і зникнення. Не залишайтеся байдужими до долі "Електроважмашу", його трудового колективу і користуючись владою, даною Вам народом України, підтримайте і збережіть для нас і для нашої країни рідне для нас підприємство", — профспілка закликає до керівників країни у своєму зверненні.

Як повідомлялося раніше, суд продовжив відсторонення від посади в.о. гендиректора заводу Віктора Бусько, який намагається через суд повернутися до управління заводом. Надбанням ЗМІ став виступ прокурора Андрія Пономаренка в суді по кримінальній справі проти екс-керівника заводу, в якому він розкрив деталі діяльності Бусько, який умисно доводив підприємство до краху. Бусько спроби ввести в оману громадськість, суд і слідство про хронічної збитковості підприємства: "Прошу не враховувати показання підозрюваного Бусько, що він отримав підприємство в збитковому стані, — сказав прокурор, звертаючись до судді, — Згідно з встановленою в ході слідства інформацією, на момент передачі ДП "Електроважмаш" під керівництво Бусько підприємство показало чистий прибуток на 6 млн гривень вище фінансового плану на 2019 рік, на рахунках підприємства знаходилися 70 млн гривень, а портфель замовлень на 2020 рік становив 2,2 млрд грн.". У перший же квартал 2020 року від діяльності Віктора Бусько на посаді в. о. гендиректора Електроважмаш отримав збиток на 186 млн грн."