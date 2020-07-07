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07 липня 2020, вівторок, 20:34 5
Політика 2020-07-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Рейтинг Зеленського впав майже на 4% за три місяці, – "Соціс"

Рейтинг Зеленського впав майже на 4% за три місяці, – "Соціс"

Ирина Николенко
Президент, Бойко, Зеленський, партії, соціальне опитування
Соціологічний опитування. Фото: pixabay.com
Соціологічний опитування. Фото: pixabay.com

У той час, як платформа Бойка вимагає припинити дискримінацію російськомовних громадян, 36,6% респондентів, опитаних центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 20,9% - за колишнього Президента Петра Порошенка, а 16% - за співголову фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка на виборах глави держави.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували, якби вибори Президента проходили в найближчу неділю.

Серед тих, хто голосував би і визначився з кандидатом, 36,6% віддали б голос Зеленському, 20,9% - Порошенку, 16% – Бойкоу, 6,9% – голові фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Раді Юлії Тимошенко, 6,9% – голові партії "Сила і честь" Ігореві Смешку, 3,1% – колишньому заступникові міністра закордонних справ Олені Зеркаль, 2,8% – голові Радикальної партії Олегові Ляшку, 2,2% - режисеру Олегу Сенцову, 0,9% – лідеру політичної партії "Національний корпус" (раніше – "Азов") Андрію Білецькому.

3,6% опитаних віддали б голос іншим кандидатам, проте яким саме - не уточнюється.

Опитування проводилося 24-30 червня серед 2 тисяч повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "Соціс", на виборах міського голови та депутатів Київради, проходять 5 партій: "Євросолідарність" Порошенко, "Слуга народу" Зеленського, "УДАР" Кличка , "Батьківщина" Тимошенко і "Опозиційна платформа - За життя" Бойко.

За результатами опитування "Соціс", 31,5% готові проголосувати за партію "Слуга народу", 12% – за "Європейську солідарність", 9,8% – за "Опозиційну платформу – За життя" на виборах Верховної Ради.

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