Рейтинг найкращих вузів країни очолили навчальні заклади з Києва

У той час, як виші фінансуватимуть за результатами діяльності, проходить ЗНО і випускники визначаються з тим, куди вступати, опубліковано рейтинг закладів вищої освіти України. Його очолили Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Євроосвіти".

"При складанні рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародної Конференції IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 травня 2019 року), і Берлінські принципи, затверджені учасниками другого наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року)", - йдеться в повідомленні.

Рейтинг кращих вишів України виглядає так:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Сумський державний університет; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Національний університет "Львівська політехніка"; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Львівський національний університет імені Івана Франка; Харківський національний університет радіоелектроніки; Вінницький національний технічний університет.

У повідомленні говориться, що на місце ВНЗ у рейтингу впливали участь студентів в олімпіадах, кількість студентів - стипендіатів, кількість патентів, які отримують студенти.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму надходити у всі українські вищі навчальні заклади без проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) за держзамовленням.

Поки ж відомо, що вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.