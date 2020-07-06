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06 липня 2020, понеділок, 21:10 7
Суспільство 2020-07-06T21:35:18+03:00
Українські Новини
Рейтинг найкращих вузів країни очолили навчальні заклади з Києва

Рейтинг найкращих вузів країни очолили навчальні заклади з Києва

Кира Молчанова
ЗНО, Абітурієнти, вступна кампанія-2020, Рейтинг ВНЗ
Університет. Фото: pixabay
Університет. Фото: pixabay

У той час, як виші фінансуватимуть за результатами діяльності, проходить ЗНО і  випускники визначаються з тим, куди вступати, опубліковано рейтинг закладів вищої освіти України. Його очолили Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Євроосвіти".

"При складанні рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародної Конференції IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 травня 2019 року), і Берлінські принципи, затверджені учасниками другого наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року)", - йдеться в повідомленні.

Рейтинг кращих вишів України виглядає так:

  1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  3. Сумський державний університет;
  4. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  5. Національний університет "Львівська політехніка";
  6. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  7. Національний університет "Києво-Могилянська академія";
  8. Львівський національний університет імені Івана Франка;
  9. Харківський національний університет радіоелектроніки;
  10. Вінницький національний технічний університет.

У повідомленні говориться, що на місце ВНЗ у рейтингу впливали участь студентів в олімпіадах, кількість студентів - стипендіатів, кількість патентів, які отримують студенти.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму надходити у всі українські вищі навчальні заклади без проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) за держзамовленням.

Поки ж відомо, що вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

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