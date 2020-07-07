Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

"Національним центром управління та випробувань космічних засобів проведено супутниковий моніторинг цвітіння водоростей у північно-західній частині Чорного моря з використанням оптичних даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з КА Sentinel-3А та КА Sentinel-3B за період з 28.06 по 01.07.2020 р", - йдеться в ньому.

Зазначається, що хлорофіл-а, який опосередковано дозволяє оцінити інтенсивність цвітіння водоростей у водоймах обрано індикатором забрудненості води та кількості біомаси фітопланктону.

Супутниковий моніторинг надає можливість проводити наближену оцінку просторового розподілу хлорофілу-а та класифікацію за рівнем концентрації водоростей на великих площах водойм та доповнювати дані наземного моніторингу.

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