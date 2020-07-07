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07 липня 2020, вівторок, 06:38 14
Суспільство 2020-07-07T08:45:02+03:00
Українські Новини
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу

Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу

Ярина Вацяк
Чорне море, Цвітіння води, відпочинок на морі, плажі

У розпал сезону відпусток, які багато українців вирішили провести на узбережжі Чорного моря, в мережі опублікували відео моніторингу цвітіння води в морі, через що на багатьох пляжах не рекомендують купатися.  

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

"Національним центром управління та випробувань космічних засобів проведено супутниковий моніторинг цвітіння водоростей у північно-західній частині Чорного моря з використанням оптичних даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з КА Sentinel-3А та КА Sentinel-3B за період з 28.06 по 01.07.2020 р", - йдеться в ньому.

Зазначається, що хлорофіл-а, який опосередковано дозволяє оцінити інтенсивність цвітіння водоростей у водоймах обрано індикатором забрудненості води та кількості біомаси фітопланктону.

Супутниковий моніторинг надає можливість проводити наближену оцінку просторового розподілу хлорофілу-а та класифікацію за рівнем концентрації водоростей на великих площах водойм та доповнювати дані наземного моніторингу.

Як повідомляли Українські Новини, вода біля пляжу "Дельфін" очистилася від нафтопродуктів.

Тим часом, у розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень.

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