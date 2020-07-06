За 5 років антитютюнові активісти "освоїли" понад $1,2 млн, – ЗМІ

Провідна громадська організація (ГО) у сфері боротьби з тютюнопалінням "Життя" опублікувала звіт про свою діяльність за 2019 рік. З урахуванням попередніх років роботи, загальний обсяг надходжень і витрат ГО "Життя" за 2015-2019 роки перевищив 30,1 млн гривень.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН, посилаючись на офіційні звіти громадської організації.

При цьому найбільш "урожайними" для ГО "Життя" були попередні 2 роки – у 2018 році організація отримала грантів на 9,5 млн гривень, в 2019 році – 8,3 млн гривень.

Традиційно основну частину коштів надають американський фонд CampaignTobacco Free Kids (за 2019 рік – 3,9 млн гривень). Цей фонд пов'язаний з американським філантропом і невдалим кандидатом на пост Президента США Майклом Блумбергом. У минулому році Майкл Блумберг потрапив у скандал, намагаючись виправдати російську окупацію Криму.

Крім того, ГО "Життя" отримує кошти від якоїсь американської організації Vital Strategies, а також в останні роки і від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У податкових консультантів навіть базові цифри фінансових звітів організації викликали певні питання та підозри.

"У звітах за 2015-2017 роки частка заробітної плати в загальних витратах організації становила близько 40% усіх витрат. А вже в 2019 році вона скоротилася до 14%. У реальних цифрах фонд зарплати організації "впав" з 2,5 млн гривень у 2017 році до 1,16 млн гривень в 2019 році. Співробітники організації різко вирішили урізати собі зарплати? Навряд чи. Найбільш ймовірний варіант - реальні виплати "заховані" в напрямках "робота з експертами" та "програмні витрати". Як правило, схема проста – укладається договір на надання консалтингових послуг з фізособою-підприємцем (витрати – лише єдиний податок – 5% і невелика комісія – 3-4% для ФОП). По суті це "обнал" і виведення коштів", – пояснила схему податковий консультант Лариса Руденко.

За словами податкового консультанта, таким чином досягається відразу 2 мети. По-перше, економія на податках із зарплати. І це підтверджує аналіз фінансових звітів – з 2017 до 2019 року обсяг отриманих грантів ГО "Життя" збільшився з 5,4 до 8,3 млн гривень. Але при цьому сума сплачених організацією податків впала з 823 тис. гривень до 646 тис. гривень.

По-друге, "правило хорошого тону" для грантових організацій та благодійних фондів – щоб частка зарплат не перевищувала 10% загального бюджету організації. А в 2015-2017 роках у ГО "Життя" перевищення частки зарплат над цим показником було просто непристойним – 40% - в 4 рази більше. Відповідно, дана схема оптимізації дозволила також дотримуватися правил пристойності перед грантодавцями.

Судячи зі звітів про роботу "Життя", її діяльність, в основному зводитися до організації невеликих вуличних мітингів і кулуарних обговорень у формі круглих столів та семінарів з такими ж організаціями, підготовки брошур і буклетів. Крім того, згідно зі звітом за 2019 рік, податкові закони, що прийняті Верховною Радою і розроблені фахівцями Податкової, Митної служб, Міністерства фінансів, комітетів Верховної Ради, ГО "Життя" також вказала як власні досягнення.

Оскільки тема боротьби з палінням вважається соціально важливим багато рекламних компаній та PR-активностей організація намагається проводити безкоштовно. А "зекономлені" гроші виводяться через "угоди" з "експертами".

Яким же чином використовуються кошти іноземних грантодавців? Можливо, відповідь на це питання слід шукати в структурі доходів керівників "Життя", наприклад у податковій декларації багаторічного голови правління ГО "Життя" Андрія Скіпальського, який очолював організацію до 2018 року.

Оскільки Скіпальський, після цього кілька місяців працював у Міністерстві охорони здоров'я, він був змушений подавати податкову декларацію.

І згідно з офіційною декларацією про доходи Скіпальського, в 2016 році він придбав велику квартиру в Києві (95 кв. м) із задекларованою вартістю 2,8 млн гривень (у цілому родині Скипальских належать 4 квартири та 1 земельна ділянка). Пізніше – автомобіль (Скипальскому належать 2 автомобіля).

Їм задекларовані також 46,6 тис. швейцарських франків на рахунку в банку UBS (Швейцарія) та 12,8 тис. доларів в американському банку. При цьому дружина Скіпальського, яка також працює у сфері неприбуткових організацій, задекларувала 56 тис. доларів готівкою.