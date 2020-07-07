В Академії наук дали позитивний прогноз щодо епідемії коронавірусу в Україні

В той час, як в Україні декілька днів поспіль фіксували зниження рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19, робоча група Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 прогнозує, що до кінця тижня, 10 липня, епідемія коронавірусу в Україні сповільниться порівняно з попереднім тижнем і коливатиметься в межах 698-1065 випадків на добу.

Такий прогноз дав віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній в коментарі OBOZREVATEL.

За прогнозами НАН України, середня кількість заражених становитиме 876 осіб (минулого тижня було 1143. – ред.). Смертність залишиться майже незмінною порівняно з минулим тижнем – 16-21 на добу. Найбільше хворих, як і в попередні тижні, фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та у Києві.

"Другий тиждень поспіль статистичні дані значно кращі за прогнозні сценарії. Наприклад, найбільш уражені регіони за тиждень показали нижчий рівень нових заражень", – зазначив академік.

За його словами, занепокоєння викликає збільшення кількості симптоматичних і госпіталізованих інфікованих, а число підозр майже зрівнялося з виявленими інфекціями, в середньому по Україні підтверджується кожна друга підозра на інфекцію.

"Прогнозні сценарії для кожної області різнонаправлені, а по Україні в цілому тенденція нейтральна. Репродуктивна кількість зменшується другий тиждень поспіль, що дає підстави для більш оптимістичних прогнозів", – додав Загородній.

Зміна в часі репродуктивного числа

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус в Києві дещо зменшилася, порівняно з попереднім показником за 4 липня. Так, 5 липня в столиці на COVID-19 захворіли 59 осіб до 5 602, померли – 2 до 116.

Водночас 5 липня кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус за добу зменшилася майже на третину.