Ціни на ранній херсонський кавун різко впали

Ціна на черешню впала до 25-40 гривень за кілограм. Різко подешевшав і ранній кавун, вирощений в південних регіонах України. Про це повідомляють аналітики EastFruit, передають Українські Новини.

Зараз на ринку має попит "херсонський кавун", однак українці консервативно налаштовані стосовно ранньої продукції, пов'язаної з міфом, що вони можуть негативно вплинути на здоров'я.

У зв'язку з цим, херсонський кавун продають дорого, але після збільшення попиту, ціни починають знижуватися.

"Минулого тижня середня оптова ціна на кавун з Херсонської області України сягала 20 грн/кг (близько 75 центів США), однак сьогодні його вже можна придбати навіть за 11 грн/кг (близько 41 цента США) при реалізації дрібним оптом і ще дешевше, при відвантаженні з господарств", – йдеться в повідомленні.

В цьому році сезон ранніх кавунів розпочався пізніше через холодну весну. Тому зараз ціни на ягоду вищі, ніж в аналогічний період 2019 року. Тоді середня оптова ціна на кавун була в півтора рази нижче.

Також експерти прогнозують, що через зростання пропозиції, можливо найближчим часом ціни можуть знизитися.

"Водночас підтримку цінам на кавун може надати порівняно високий рівень цін на черешню, абрикос і ягоди у 2020 році. Та й ціни на яблуко також у 2020 році б'ють всі рекорди, і його доводиться імпортувати", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що четвертий рік поспіль знижується експорт кавуна з України через посилення конкуренції на цьому ринку. У 2019 році було експортовано всього 14,3 тис. тонн свіжого кавуна, хоча в 2015 році експорт досягав 29,3 тис. тонн. Основні експортні ринки збуту для українського кавуна – це Литва, Естонія, Польща та Латвія. З Білорусі, яка раніше була великим покупцем, Україну майже повністю витіснили російські постачальники кавуна.

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