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  • У результаті вибуху на нафтобазі в Полтавській області загинув працівник підприємства
02 липня 2020, четвер, 11:28 4
Події 2020-07-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
У результаті вибуху на нафтобазі в Полтавській області загинув працівник підприємства

У результаті вибуху на нафтобазі в Полтавській області загинув працівник підприємства

Ирина Николенко
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У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua
У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua

У  той час, як смерті на виробництві в Україні рідкісні, у Полтавській області стався вибух на нафтобазі, в результаті чого загинув один працівник підприємства. Про це повідомляє Управління цивільного захисту Полтавської обласної держадміністрації, передають Українські Новини.

Надзвичайна ситуація сталася у селі Соколова Балка. На території виробничої бази ТОВ СП "Полтавська газонафтова компанія" стався вибух. Це сталося в той момент, коли працівник підприємства перезаряджав вогнегасник.

У результаті отриманих травм 46-річний працівник підприємства загинув, медикам не вдалося врятувати йому життя.

За даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу і з'ясовують усі подробиці інциденту.

Раніше Українські Новини повідомляли, будинок, який вибухнув у Києві на Позняках, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, повністю демонтують.

Також в МВС назвали основну версію вибуху багатоповерхового будинку на Позняках - недотримання технологій перевірки лічильників.

У Луганській області стався обвал у шахті, внаслідок чого загинув один гірник, другого з травмами доставили в лікарню.

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