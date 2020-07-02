У результаті вибуху на нафтобазі в Полтавській області загинув працівник підприємства

У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua

У Полтавській області на нафтобазі загинула людина. Фото: tribun.com.ua

У той час, як смерті на виробництві в Україні рідкісні, у Полтавській області стався вибух на нафтобазі, в результаті чого загинув один працівник підприємства. Про це повідомляє Управління цивільного захисту Полтавської обласної держадміністрації, передають Українські Новини.

Надзвичайна ситуація сталася у селі Соколова Балка. На території виробничої бази ТОВ СП "Полтавська газонафтова компанія" стався вибух. Це сталося в той момент, коли працівник підприємства перезаряджав вогнегасник.

У результаті отриманих травм 46-річний працівник підприємства загинув, медикам не вдалося врятувати йому життя.

За даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу і з'ясовують усі подробиці інциденту.

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