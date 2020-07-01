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01 липня 2020, середа, 16:08 150
Транспорт 2020-07-01T17:15:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" зможе диктувати свої умови постачальникам в рамках довгострокових контрактів, – експерт

"Укрзалізниця" зможе диктувати свої умови постачальникам в рамках довгострокових контрактів, – експерт

Сергій Паламаренко
Укрзалізниця, Олексій Іжак, Центр аналізу та прогнозування, Довгостроковий контракт
ПАТ
ПАТ "Укрзалізниця". Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia

Директор Центру аналізу та прогнозування Олексій Іжак вважає, що перехід публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Укрзалізниця" на практику укладення довгострокових договорів з постачальниками товарів і послуг дозволить державній залізничній компанії виставляти їм свої умови.

Про це повідомив бізнес-портал UaProm.

"Якщо УЗ ("Укрзалізниця") укладає довгостроковий контракт з постачальником того чи іншого товару, то це не означає автоматичну закупку всього законтрактованого обсягу. По суті, це можна назвати меморандумом про наміри або рамковим договором, які, в свою чергу, регулюються додатковими угодами", - зазначив він.

Експерт нагадав, що в 2019 році "Укрзалізниця", уклавши контракт з Крюківським вагонобудівним заводом на поставку 5 дизель-поїздів, просто відмовилася викуповувати продукцію. "Свою позицію залізничники мотивували тим, що у них немає коштів на закупівлю поїздів на даний момент. Тобто, таким чином, УЗ може гнучко підходити до закупівлі будь-яких товарів і замовляти їх при виникненні потреби", - пояснив Ижак.

Крім того, за його словами, "довгий контракт" разом з додатковими угодами дозволять "Укрзалізниці" управляти ціною закупівлі. "Ось недавній приклад. У травні цього року УЗ закупила 6 тис. тонн дизельного палива за рамковою угодою, яка була укладена в квітні, заощадивши понад 9 млн гривень. Як це працює? Закупівельники перед відвантаженням виходять на постачальників "пального" і виторговують ціну нижче середньоринкової", - сказав директор Центру аналізу та прогнозування.

Іжак зазначив, що практика довгострокових договорів є нормою для всіх європейських залізниць. "По суті, така бюрократична махіна, як "Укрзалізниця", переходить на прозорі та світові стандарти корпоративного управління. Образно кажучи, керівництво УЗ зараз на правильному шляху", - констатував експерт.

На початку червня поточного року "Укрзалізниця" заявила про початок практики довгострокових договорів на критичну продукцію, зокрема, колеса, бандажі, гальмівні колодки і т.д.

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