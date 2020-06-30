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30 червня 2020, вівторок, 08:31 4
Силові структури 2020-06-30T09:13:28+03:00
Українські Новини
На Донбасі окупанти 12 разів влаштовували провокації із забороненою зброєю, поранені два бійця ЗСУ

На Донбасі окупанти 12 разів влаштовували провокації із забороненою зброєю, поранені два бійця ЗСУ

Анна Рудык
ООС, ЗСУ, обстріли на Донбасі, Терористи, Поранені військові
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

28 червня бойовики заблокували роботу КПВВ "Новотроїцьке", а вчора, 29 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє українських військових. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля хутора Вільний ворог двічі обстрілював наші оборонні укріплення застосувавши станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Не було тиші в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Поблизу населеного пункту Березове окупанти спочатку застосували протитанкові ракетні комплекси, а згодом - автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

“За минулу добу в результаті ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення ... За даними розвідки 29 червня наші захисники поранили двох загарбників. За уточненою інформацією, 28 червня 2020 о 21.18 і в 22.55 представники збройних формувань Російської Федерації з напряму непідконтрольного уряду України селища Доломітне Донецької області цілеспрямовано двічі обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське, застосувавши вогнепальну зброю калібру 7,62 мм. У результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому - ворог потрапив в металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку. Постраждалих громадян в результаті ворожого обстрілу, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, спостерігачами української сторони СЦКК, які працювали на місці події, також було встановлено, що відстань і напрям звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність російсько-окупаційних військ до даного злочину.

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, 28 червня на Донбасі бойовики обстріляли селище.

Раніше на Донбасі бойовики порушували тишу, обстрілюючи позиції українських військових.

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