У Києві напівголий чоловік на коні в'їхав в магазин за пивом

У той час, як в Одесі кінь поліціянта через спеку втратив свідомість, у Києві відбувся черговий курйозний випадок, який став резонансним. Чоловік в одних трусах верхи на коні заїхав в магазин за пивом.

Як пише Інформатор, інцидент стався в одному з супермаркетів Виноградаря на проспекті Георгія Гонгадзе, 5.

Чоловік у трусах на коні в'їхав прямо в магазин, щоб купити пива. Свій вчинок явно нетверезий чоловік пояснив тим, що не міг "в такому вигляді" зайти в магазин, а тому вирішив відвідати верхи на коні.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з Днем Конституції неділя і наступний за нею понеділок – офіційні вихідні.