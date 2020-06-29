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  • У Києві напівголий чоловік на коні в'їхав в магазин за пивом
29 червня 2020, понеділок, 19:53 9
Події 2020-06-30T09:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві напівголий чоловік на коні в'їхав в магазин за пивом

У Києві напівголий чоловік на коні в'їхав в магазин за пивом

Надежда Комендантова
Верхи на коні, Курйоз, На коні за пивом, Напівголий чоловік

У той час, як в Одесі кінь поліціянта через спеку втратив свідомість, у Києві відбувся черговий курйозний випадок, який став резонансним. Чоловік в одних трусах верхи на коні заїхав в магазин за пивом.

Як пише Інформатор, інцидент стався в одному з супермаркетів Виноградаря на проспекті Георгія Гонгадзе, 5.

Чоловік у трусах на коні в'їхав прямо в магазин, щоб купити пива. Свій вчинок явно нетверезий чоловік пояснив тим, що не міг "в такому вигляді" зайти в магазин, а тому вирішив відвідати верхи на коні.

 

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з Днем Конституції неділя і наступний за нею понеділок – офіційні вихідні.

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