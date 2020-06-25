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25 червня 2020, четвер, 20:48 7
Суспільство 2020-06-25T22:15:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області перекривають частину міжнародної траси через повінь

В Одеській області перекривають частину міжнародної траси через повінь

Ольга Фандорина
Негода, повінь, Одеська траса, Пік паводку
Траса Одеса-Рені. Фото: tsn.ua
Траса Одеса-Рені. Фото: tsn.ua

У той час, як вулиці Миколаєва затоплені, в Одеській області через небезпеку затоплення, про яке попередили раніше, перекриють ділянку траси міжнародного значення Одеса-Рені. Рух буде заборонено на ділянці між 48 і 54 кілометрами. Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Водіїв просять утриматися від поїздок через ділянку дороги між автомобільними мостами Маяки і Паланка і вибрати альтернативний маршрут.

"Настійно рекомендуємо громадянам подбати про безпеку і утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у вказаному районі", - додали в поліції.

Також і в Чернівцях очікують піку паводку на річці Прут.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

У зв'язку з повінню в Західній Україні можливі затримки з доставленням листів, посилок і пенсій.

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