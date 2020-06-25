В Одеській області перекривають частину міжнародної траси через повінь

У той час, як вулиці Миколаєва затоплені, в Одеській області через небезпеку затоплення, про яке попередили раніше, перекриють ділянку траси міжнародного значення Одеса-Рені. Рух буде заборонено на ділянці між 48 і 54 кілометрами. Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Водіїв просять утриматися від поїздок через ділянку дороги між автомобільними мостами Маяки і Паланка і вибрати альтернативний маршрут.

"Настійно рекомендуємо громадянам подбати про безпеку і утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у вказаному районі", - додали в поліції.

Також і в Чернівцях очікують піку паводку на річці Прут.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.