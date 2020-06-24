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24 червня 2020, середа, 18:49 383
Суспільство 2020-06-24T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ

В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ

Валерия Драгомирова
ПавелКуфтырев.
ПавелКуфтырев.

Жертвами екологічних рейдерських атак так званих "екорейдерів" і якими зацікавилися одіозні чиновники різного достоїнства стали великі українські підприємства, такі як Комплекс Агромарс ("Гаврилівські курчата"), а також ряд підприємств, які співпрацюють з відомим брендом "БРСМ-Нафта". Серед тих, хто приклав до цього руку - голова комітету всеукраїнської ГО "Ліга юристів України" Павло Куфтирєв. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, опублікованому виданням "Діло".

Видання зазначає, що прізвище цього Куфтирєва почало звучати в різних ЗМІ ще в 2006 році. Тоді повідомлялося про спроби рейдерських захоплень фармацевтичної компанії "Дарниця", "Київської фабрики технічних паперів" та інших. Кожен раз з боку рейдерів в переговорах брав участь Павло Куфтирєв, якого ЗМІ пов'язують з групою "Приват" і Михайлом Кіпперманом.

Зараз, за даними видання, Куфтирєв є радником глави СБУ Івана Баканова. У програмі "Наші гроші" медійникам вдалося зняти, як співробітник контррозвідки СБУ Євген Ситник відвідував "знаменитий" ресторан нардепа з "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр", в якому майже кожен день, незважаючи на карантин, зустрічалися представники влади та олігархи, а також і сам Куфтирєв.

У статті також зазначається, що Куфтирєв встановив неформальні зв'язки з рядом нардепів, у тому числі і віце-спікером ВРУ Русланом Стефанчуком. А ОЗУ екорейдерів-"аферистів" зараз під прикриттям громадської екологічної організації "обробляє" місцевих жителів населеного пункту, обіцяючи їм великі виплати за нібито значну шкоду навколишньому середовищу від підприємства, розташованого неподалік. Потім волю обуреного народу легко трансформують у мільйонні чи мільярдні позови до цього підприємства.

"Для організації схеми рейдерського тиску на підприємства, які співпрацюють з брендом "БРСМ-Нафта" Куфтирєв спеціально створив громадську організацію "Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії", керівником якої є Олег Верник", - сказано в публікації.

При цьому, як з'ясували розслідувачі, приводом для афери Куфтирєв вибрав пожежу, яка сталася на нафтобазі в селі Крячки Васильківського району ще в 2015 році (тобто 5 років тому).

Як повідомляло видання, тоді місцевим мешканцям пообіцяли великі гроші, які можна отримати за позови про моральну шкоду. Куфтирєв отримав безпрецедентне судове рішення про арешт всіх активів підприємств, які співпрацюють з брендом "БРСМ-Нафта". Під арешт потрапили навіть деякі підприємства, що мають схожу назву, але ніяк не пов'язані з відомою мережею автозаправних комплексів.

Зараз, за даними видання, Куфтирєв в своїх схемах почав використовувати омбудсмена Людмилу Денисову. Так, за заявою Верника до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представники Секретаріату омбудсмена почали здійснювати моніторингові візити на зовсім іншу нафтобазу, що належить ТОВ "БРСМ-Нафта" (яка знаходиться в 100 км від міста Василькова), нібито для встановлення порушень прав людини".

Більш того, Денисова неодноразово направляла до прем'єр-міністра України безпідставні і бездоказові звернення, на підставі яких були видані доручення про проведення позапланових перевірок органами ДСНС та екоінспекції, зазначається в статті.

"Вивчивши документи, ми виявили, що всі перевірки, ініційовані виключно Денисовою, були за зверненням громадянина Верника, - цитується в статті адвокат Марина Сахошко, яка захищає компанію "БРСМ-Нафта". - На превеликий жаль, пані Денисова в оперативному порядку реагує на звернення Верника, продовжуючи безпідставні нападки на бізнес".

За даними журналістів, найближчим часом атаками псевдоекозахисників можуть стати підприємства в Миколаївській області.

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