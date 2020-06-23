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23 червня 2020, вівторок, 14:21 10
Верховна Рада і партії 2020-06-23T15:00:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народу" і ОПЗЖ впав, рейтинг "Євросолідарності" зріс, — результати опитування

Рейтинг "Слуги народу" і ОПЗЖ впав, рейтинг "Євросолідарності" зріс, — результати опитування

Кира Молчанова
Соціологічне опитування, соцопитування, Вибори до Верховної Ради, Соціальний моніторинг
Соцопитування. Фото: Pixabay
Соцопитування. Фото: Pixabay

30,5% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 18,6% — за "Опозиційну платформу - За життя", 12% — за "Європейську солідарність" і 9,7% — за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах до Верховної Ради.

Це означає, що порівняно з проведеним в лютому опитуванням за партію "Слуга народу" готові проголосувати менше людей (у лютому проголосували б 39,1% опитаних), як і за партію ОПЗЖ (у лютому готові були 14,5%). Рейтинг "Європейської солідарності" трохи зріс з 10,6%, а "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" продовжує втрачати позиції.

Про це свідчать результати опитування, представленого на прес-конференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, яку партію вони підтримали б, якби парламентські вибори проходили в найближчу неділю?

Серед тих, хто визначився і голосував би,3 0,5% проголосували б за "Слугу народу", 18,6% — за "Опозиційну платформу", 12% - за "Євросолідарність" і 9,7% - за "Батьківщину".

У цілому бар'єр у 5% подолали б і пройшли в парламент тільки ці 4 партії.

Партія "Голос", яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала б 2,1% голосів.

При цьому партія "Сила і Честь" набрала б 4,3%, "Громадянська позиція" — 4,2%, радикальна партія Олега Ляшка та ВО "Свобода" — по 3,2%.

2,1% отримала б Партія Шарія".

Інші партії не набрали 2%.

Опитування проводилося з 10 по 19 червня серед 3 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом face-to-face.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,1%-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, 50,2% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг", не довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

За результатами опитування, проведеного нещодавно КМІС, 28% респондентів готові проголосувати за партію "Слуга народу", коли ще минулого тижня проголосували б 29,9% респондентів, опитаних КМІС, 17,7% — за "Опозиційну платформу - За життя", 16,2% — за "Європейську солідарність" і 8% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах до Верховної Ради.

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