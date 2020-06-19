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19 червня 2020, пʼятниця, 13:29 4
Бізнес 2020-06-19T13:59:20+03:00
Українські Новини
Європейська бізнес асоціація вважає за необхідне припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до

Європейська бізнес асоціація вважає за необхідне припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021

Елена Новикова
Європейська Бізнес Асоціація, Авторські права, приватне копіювання
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) вимагає припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021 року в той час, як Верховна Рада прийняла закон у сфері авторського права.

Про це Українським Новинам повідомила менеджер Комітету побутової електротехніки Європейської бізнес асоціації Вікторія Куликова.

Зі слів Куликової, на початку червня почалися переговори з Всеукраїнським агентством авторських прав (ВААП), який збирає відрахування з продажу паперу і копіювального обладнання, і з Українським музичним альянсом (УМА), який планує збирати відрахування з телевізорів, смартфонів, планшетів та іншого.

Водночас ситуація з УМА досі залишається нерегульованою.

"Організація наполягає на тому, що переговори почалися ще в квітні, і відіслала листи компаніям-імпортерам щодо того, що вони, згідно з положеннями закону, повинні почати виплачувати відрахування. Водночас представники бізнесу не згодні з тим, що переговори вже почалися, оскільки у квітні, в період жорстких карантинних обмежень, у компаній не було можливості в них брати участі", - зазначила Куликова.

Також повідомляється, що попередні тарифи (від 0,44% збору для телевізорів до 4,71% збору для принтерів) є дуже високими. Крім того, тарифи можуть призвести до кризи і тінізації економіки.

"Запропоновані відрахування є занадто високими, вони приведуть до підвищення вартості такого обладнання для українського споживача і подальшого зростання тіньової економіки. Введення додаткового збору з виробників такого обладнання може істотно ускладнити або навіть зробити неможливою діяльність законослухняних компаній. Крім того, поставити в ще більшу кризу безпосередньо громадян через збільшення вартості продукції", - зазначила експерт ЄБА.

Куликова також повідомляє, що введення збору за приватне копіювання зробить частину нелегального імпорту більшою порівняно з легальним; це не тільки зіпсує стан конкуренції на ринку, а й скоротить надходження до держбюджету.

"Тому, на думку індустрії, необхідно призупинити до кінця року дію Закону, який передбачає сплату вище зазначених відрахувань. Зараз важливо провести переговори в нормальному режимі, щоб знайти справедливе і логічне рішення. Оскільки запропонований раніше формат був неконструктивним і не дозволив представникам бізнесу повноцінно долучитися до переговорного процесу", - зазначає Куликова.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2019 року в останній місяць своєї роботи Кабмін Володимира Гройсмана затвердив як тимчасові тарифи на приватне копіювання, що діяли з 2003 року (1-5%).

У 2018 році Рада прийняла закон про управління майновими правами. Зі слів міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, він був необхідний для зняття з України низки "антипіратських санкцій", у тому числі з боку США.

Згідно з цим законом, авторські відрахування повинні сплачуватися і за здійснення приватного копіювання, причому ці відрахування повинні були сплачувати продавці техніки, за допомогою якої можна здійснити це копіювання (під це підпадають не тільки аудіокасети, збір на які був ще у 2000-их роках, а й смартфони, флешки, жорсткі диски, ноутбуки, комп'ютери, аудіоапаратура і телевізори з можливістю запису, ксерокопіювальна техніка і навіть папір для неї).

У свою чергу, Український музичний альянс виступає за збільшення збору за приватне копіювання.

Також в Україні з'явився Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розчарований повільним прогресом України в реформу законодавства про права інтелектуальної власності.

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