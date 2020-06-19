Європейська бізнес асоціація вважає за необхідне припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) вимагає припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021 року в той час, як Верховна Рада прийняла закон у сфері авторського права.

Про це Українським Новинам повідомила менеджер Комітету побутової електротехніки Європейської бізнес асоціації Вікторія Куликова.

Зі слів Куликової, на початку червня почалися переговори з Всеукраїнським агентством авторських прав (ВААП), який збирає відрахування з продажу паперу і копіювального обладнання, і з Українським музичним альянсом (УМА), який планує збирати відрахування з телевізорів, смартфонів, планшетів та іншого.

Водночас ситуація з УМА досі залишається нерегульованою.

"Організація наполягає на тому, що переговори почалися ще в квітні, і відіслала листи компаніям-імпортерам щодо того, що вони, згідно з положеннями закону, повинні почати виплачувати відрахування. Водночас представники бізнесу не згодні з тим, що переговори вже почалися, оскільки у квітні, в період жорстких карантинних обмежень, у компаній не було можливості в них брати участі", - зазначила Куликова.

Також повідомляється, що попередні тарифи (від 0,44% збору для телевізорів до 4,71% збору для принтерів) є дуже високими. Крім того, тарифи можуть призвести до кризи і тінізації економіки.

"Запропоновані відрахування є занадто високими, вони приведуть до підвищення вартості такого обладнання для українського споживача і подальшого зростання тіньової економіки. Введення додаткового збору з виробників такого обладнання може істотно ускладнити або навіть зробити неможливою діяльність законослухняних компаній. Крім того, поставити в ще більшу кризу безпосередньо громадян через збільшення вартості продукції", - зазначила експерт ЄБА.

Куликова також повідомляє, що введення збору за приватне копіювання зробить частину нелегального імпорту більшою порівняно з легальним; це не тільки зіпсує стан конкуренції на ринку, а й скоротить надходження до держбюджету.

"Тому, на думку індустрії, необхідно призупинити до кінця року дію Закону, який передбачає сплату вище зазначених відрахувань. Зараз важливо провести переговори в нормальному режимі, щоб знайти справедливе і логічне рішення. Оскільки запропонований раніше формат був неконструктивним і не дозволив представникам бізнесу повноцінно долучитися до переговорного процесу", - зазначає Куликова.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2019 року в останній місяць своєї роботи Кабмін Володимира Гройсмана затвердив як тимчасові тарифи на приватне копіювання, що діяли з 2003 року (1-5%).

У 2018 році Рада прийняла закон про управління майновими правами. Зі слів міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, він був необхідний для зняття з України низки "антипіратських санкцій", у тому числі з боку США.

Згідно з цим законом, авторські відрахування повинні сплачуватися і за здійснення приватного копіювання, причому ці відрахування повинні були сплачувати продавці техніки, за допомогою якої можна здійснити це копіювання (під це підпадають не тільки аудіокасети, збір на які був ще у 2000-их роках, а й смартфони, флешки, жорсткі диски, ноутбуки, комп'ютери, аудіоапаратура і телевізори з можливістю запису, ксерокопіювальна техніка і навіть папір для неї).

У свою чергу, Український музичний альянс виступає за збільшення збору за приватне копіювання.

Також в Україні з'явився Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розчарований повільним прогресом України в реформу законодавства про права інтелектуальної власності.