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19 червня 2020, пʼятниця, 11:17 34 Інфографіка
Суспільство 2020-06-19T14:00:04+03:00
Українські Новини
В мережі неофіційно опублікували відповіді на пробне ЗНО-2020

В мережі неофіційно опублікували відповіді на пробне ЗНО-2020

Ярина Вацяк
ЗНО, пробне ЗНО, ЗНО-2020, відповіді на пробне ЗНО 2020

В Україні проходить пробне ЗНО 2020 в режимі онлайн. Всі учасники мають внести відповіді до сервісу визначення результатів до 18:00 19 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Усі учасники пробного тестування, які внесли дані, до 23 червня отримають свій результат за шкалою 100-200 балів.

"За кілька днів учасники пробного ЗНО зможуть ознайомитися з розлогими поясненнями щодо виконання тестових завдань з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови. Експерти Українського центру оцінювання якості освіти за підтримки ГС "Освіторія", МФ "Відродження" детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів", - йдеться в повідомленні УКОЯО.

Водночас освітні платформи із підготовки до ЗНО уже почали публікувати неофіційні відповідна на пробне ЗНО 2020 та роз'яснювати усі питання.

Так, на сторінці Facebook "ZNOUA. Усе про ЗНО" опублікували неофіційні відповіді до пробного ЗНО з англійської мови, біології, фізики та історії України.

Відповіді на пробне ЗНО 2020 з англійської мови. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcomВідповіді на пробне ЗНО 2020 з англійської мови. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcom

Відповіді на пробне ЗНО 2020 з фізики. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcomВідповіді на пробне ЗНО 2020 з фізики. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcom

Відповіді на пробне ЗНО 2020 з біології. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcomВідповіді на пробне ЗНО 2020 з біології. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcom

Відповіді на пробне ЗНО 2020 з географії. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcomВідповіді на пробне ЗНО 2020 з географії. Інфографіка: facebook.com/ZNOUAcom

 
 

Як повідомляли Українські Новини, Центр оцінювання якості освіти опублікував завдання пробного ЗНО з усіх предметів.

16 червня через "падіння" сайту пробне ЗНО змогли пройти менш ніж половина зареєстрованих.

 

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