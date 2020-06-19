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19 червня 2020, пʼятниця, 09:27 5
Економіка 2020-06-19T10:30:03+03:00
Українські Новини
Аптечна професійна асоціація України виступає за жорстке регулювання процесу доставки медикаментів

Аптечна професійна асоціація України виступає за жорстке регулювання процесу доставки медикаментів

Алина Заика

Громадська організація "Аптечна професійна асоціація України" виступає за жорстоке регулювання доставки медикаментів.

Про це повідомили представники організації АПАУ під час круглого столу в інформаційному агентстсве Українські Новини.

Голова правління АПАУ Ігор Червоненко повідомив, що доставка медикаментів апріорі не має здійснюватися через поштові компанії.

"Що ми маємо на сьогодні?.. Можемо сказати, що є величезна кількість порушень. Складно проконтролювати, при існуючій системі рецептурного відпуску, їдуть препарати чи ні. Не має доставка здійснюватися будь-якими кур'єрами. Не може кур'єр Glovo везти продукти, побутову хімію і ліки... Наш заклик – творити зміни (із доставки лікарських препаратів), але робити це цивілізовано і поступово...", - повідомив Червоненко.

Також Червоненко зазначив, що логістичні компанії, які мають намір займатися доставкою медичних препаратів, мають отримати відповідну ліцензію та створити для кур'єра всі умови для транспортування препаратів до кінцевого споживача з дотриманням усіх правил зберігання і перевезення (наприклад, перевозити термолабіальні препарати в термобоксах).

Директор АПАУ Володимир Руденко зазначив, що зараз поштові компанії хочуть нівилювати вплив фармацевтів і аптечних компаній на процес онлайн торгівлі медикаментами.

"Сьогодні розгорнута величезна істерія з приводу піар компаній про введення такого бізнесу, що є незаконно. Тобто, зараз цим займаються компанії, які не мають ліцензії на такий вид діяльності і повністю нівелюється роль аптечного закладу, роль працівників із фармацевтичною освітою... і наше населення від цього може дуже постраждати", - повідомив директор АПАУ Руденко.

Голова підкомітету з питань фармації і фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Сергій Кузьміних у свою чергу повідомив, що Верховна Рада всіляко намагається організувати роботу логістичних компаній так, щоб вони могли без проблем доставляти медикаменти у будь-який куточок країни.

"Доставка – це майбутнє. Але позиція моя, що має бути чітко врегульована функція логістичного оператора або оператора доставки. Без термобоксів неможливо возити (препарати). Логістичний оператор має отримати ліцензію, логістичний оператор повинен відповідати за доставку. Не аптека, яка віддала, а логістичний оператор. Наша мета – електронний рецепт – це теж майбутнє... Поки робота з електронним рецептом виходить...", - зазначив Кузьміних.

Голова Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко також зазначив, що надходить дуже багато скарг на доставку саме у відомство, яким він керує.

За словами Ісаєнка, зараз в Україні працює механізм, коли фінансування скорочуються і йде спроба заробити гроші через кінцевого споживача.

"Кур'єр – це не фармацевтичний працівник і він не несе відповідальності ні за ваше здоров'я, ні за те, що ви отримали. Його завдання – отримати гроші... Три слова, які повинні бути в інтернет торгівлі – якість, безпека і відповідальність. Без цих слів все інше, я вважаю, не має сенсу", - зазначив Ісаєнко.

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину логістичні компанії "Укрпошта" та "Нова пошта" почали доставляти медикаменти.

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