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18 червня 2020, четвер, 18:48 461
Бізнес 2020-06-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - докуме

ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи

Надежда Комендантова
ОГХК, ФДМУ

Об'єднана гірничо-хімічна корпорація продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, незважаючи на обіцянки працювати тільки по передоплаті.

Про це свідчать документи в розпорядженні редакції.

Зокрема, такий пункт міститься в контракті, підписаному нещодавно відстороненим ФДМ в. о. голови правління компанії Михайлом Макаровим: ОГХК має намір відвантажувати продукцію американської компанії "Кемурс" на умовах відстрочки платежу в 175 днів.

У той же час, член правління ОГХК Тетяна Гогенко, що перейшла з російського Glencore, в коментарі Кореспонденту заявила, що така практика залишилася в минулому.

"Зараз ОГХК укладає контракти з контрагентами безпосередньо, висуваючи першочерговою умовою співпраці обов'язкову передоплату, без можливості відстрочення платежів", - сказала вона.

Як повідомлялося, ОГХК на початку червня схвалив контракти з компанією-посередником "Керамплюс" Віталія Кучука.

В 90-х філія ОХГК – Вільногірський ГМК вже працював з цією компанією за заниженими цінами.

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