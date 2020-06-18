Об'єднана гірничо-хімічна корпорація продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, незважаючи на обіцянки працювати тільки по передоплаті. Про це свідчать документи в розпорядженні редакції. Зокрема, такий пункт міститься в контракті, підписаному нещодавно відстороненим ФДМ в. о. голови правління компанії Михайлом Макаровим: ОГХК має намір відвантажувати продукцію американської компанії "Кемурс" на умовах відстрочки платежу в 175 днів. У той же час, член правління ОГХК Тетяна Гогенко, що перейшла з російського Glencore, в коментарі Кореспонденту заявила, що така практика залишилася в минулому. "Зараз ОГХК укладає контракти з контрагентами безпосередньо, висуваючи першочерговою умовою співпраці обов'язкову передоплату, без можливості відстрочення платежів", - сказала вона. Як повідомлялося, ОГХК на початку червня схвалив контракти з компанією-посередником "Керамплюс" Віталія Кучука. В 90-х філія ОХГК – Вільногірський ГМК вже працював з цією компанією за заниженими цінами.