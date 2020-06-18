ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - докуме

Об'єднана гірничо-хімічна корпорація продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, незважаючи на обіцянки працювати тільки по передоплаті.

Про це свідчать документи в розпорядженні редакції.

Зокрема, такий пункт міститься в контракті, підписаному нещодавно відстороненим ФДМ в. о. голови правління компанії Михайлом Макаровим: ОГХК має намір відвантажувати продукцію американської компанії "Кемурс" на умовах відстрочки платежу в 175 днів.

У той же час, член правління ОГХК Тетяна Гогенко, що перейшла з російського Glencore, в коментарі Кореспонденту заявила, що така практика залишилася в минулому.

"Зараз ОГХК укладає контракти з контрагентами безпосередньо, висуваючи першочерговою умовою співпраці обов'язкову передоплату, без можливості відстрочення платежів", - сказала вона.

Як повідомлялося, ОГХК на початку червня схвалив контракти з компанією-посередником "Керамплюс" Віталія Кучука.

В 90-х філія ОХГК – Вільногірський ГМК вже працював з цією компанією за заниженими цінами.