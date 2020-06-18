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18 червня 2020, четвер, 11:29 380
Суспільство 2020-06-18T12:00:01+03:00
Українські Новини
"Центр протидії корупції" вимагає від Зеленського звільнити суддю Смоковича

"Центр протидії корупції" вимагає від Зеленського звільнити суддю Смоковича

Павло Твердохліб
Президент, Корупція, акція, Шабунін, Смокович
Центр протидії корупції. Фото: ЦПК
Центр протидії корупції. Фото: ЦПК
Громадська організація "Центр протидії корупції" проводить під Офісом Президента України акцію, метою якої є спонукати главу держави більш активно сприяти очищенню судової системи. Зокрема, активісти вимагають звільнити одіозного суддю Михайла Смоковича.

"Вирішили підіграти Зеленському з його спосіб "чесного хлопця, який хоче добра, але нічого не розуміє"... Сьогодні в рамках онлайн школи проведемо урок з основ держави і права для учня Володі. Останній наполегливо робить вигляд, що не доганяє елементарного. Ми дуже простою мовою все разьяснемо - як для школяра", - так на своїй сторінці у Фейсбук анонсував акцію лідер ЦПК Віталій Шабунін.

В даний час під Офісом Президента перебувають кілька десятків людей. Вони тримають плакати "Зеленський звільни Смоковича" і "Смокович - ганьба судової системи України", "Смокович - вбивця Майдану".

Також активісти поставили шкільну дошку і проводять "урок" для Президента.

Суддя Михайло Смокович в даний час є головою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України.

Смокович був у колегії суддів, яка ухвалила рішення про позбавлення депутатського мандата депутата Сергія Власенка в 2013 році. Крім того, суддя Смокович замішаний в спробах звільнити від покарання суддів, які ухвалювали безпідставні рішення про арешт активістів Евромайдану.

Громадська рада доброчесності вважає, що Михайло Смокович не відповідає вимогам добропорядності та професійної етики.

Центр протидії корупції - громадська організація, яка займається моніторингом фактів корупції в Україні і висуває антикорупційні ініціативи. Її очолює Віталій Шабунін.

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