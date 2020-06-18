"Центр протидії корупції" вимагає від Зеленського звільнити суддю Смоковича

"Вирішили підіграти Зеленському з його спосіб "чесного хлопця, який хоче добра, але нічого не розуміє"... Сьогодні в рамках онлайн школи проведемо урок з основ держави і права для учня Володі. Останній наполегливо робить вигляд, що не доганяє елементарного. Ми дуже простою мовою все разьяснемо - як для школяра", - так на своїй сторінці у Фейсбук анонсував акцію лідер ЦПК Віталій Шабунін.

В даний час під Офісом Президента перебувають кілька десятків людей. Вони тримають плакати "Зеленський звільни Смоковича" і "Смокович - ганьба судової системи України", "Смокович - вбивця Майдану".

Також активісти поставили шкільну дошку і проводять "урок" для Президента.

Суддя Михайло Смокович в даний час є головою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України.

Смокович був у колегії суддів, яка ухвалила рішення про позбавлення депутатського мандата депутата Сергія Власенка в 2013 році. Крім того, суддя Смокович замішаний в спробах звільнити від покарання суддів, які ухвалювали безпідставні рішення про арешт активістів Евромайдану.

Громадська рада доброчесності вважає, що Михайло Смокович не відповідає вимогам добропорядності та професійної етики.

Центр протидії корупції - громадська організація, яка займається моніторингом фактів корупції в Україні і висуває антикорупційні ініціативи. Її очолює Віталій Шабунін.