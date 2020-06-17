Карантин в Україні продовжать до 31 липня, — Шмигаль

Кабінет Міністрів має намір продовжити дію адаптивного карантину до 31 липня через велику кількість хворих коронавірусом останнім часом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Враховуючи зростання кількості "коронахворих" ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що уряд має намір на засіданні розглянути нову модель адаптивного карантину, яка передбачає можливість посилення карантину в окремих областях.

За словами Прем'єр-міністра, за останні 7 днів 4 853 людини захворіли на коронавірус.

Він зазначив, що це найбільша кількість хворих за 7 днів із моменту початку пандемії в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня. Крім того, в Україні зафіксували два антирекорди з коронавірусу, також зростає кількість інфікованих і летальних випадків.

Тим часом тільки у двох областях України за добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу.