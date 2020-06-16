Гривня зросла в ціні. Курс НБУ на 16 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD, тоді як в обмінних пунктах київських банків після падіння долар підскочив.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 червня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,8425 1 долар США 26,7424 1 швейцарський франк 28,2212 10 єн 2,4918 10 російських рублів 3,8561 1 євро 30,2390

Як повідомляли Українські Новини, експерти спрогнозували, як зміниться курс гривні до 2023 року, а також розповіли з якими ризиками може зіткнутися українська економіка.

Крім того, у Національному банку прогнозують, що у квітні-червні 2020 року економіка скоротиться на 11% у річному обчисленні. А споживча інфляція в травні очікувано залишалася нижче цільового діапазону.