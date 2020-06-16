підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 16:49 7
Фінанси 2020-06-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня зросла в ціні. Курс НБУ на 16 червня

Гривня зросла в ціні. Курс НБУ на 16 червня

Елена Новикова
Курс, Курс НБУ, курс гривні
Курс гривні на 17 червня
Курс гривні на 17 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD, тоді як в обмінних пунктах київських банків після падіння долар підскочив.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 червня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8425
1 долар США 26,7424
1 швейцарський франк 28,2212
10 єн 2,4918
10 російських рублів 3,8561
1 євро 30,2390

Як повідомляли Українські Новини, експерти спрогнозували, як зміниться курс гривні до 2023 року, а також розповіли з якими ризиками може зіткнутися українська економіка.

Крім того, у Національному банку прогнозують, що у квітні-червні 2020 року економіка скоротиться на 11% у річному обчисленні. А споживча інфляція в травні очікувано залишалася нижче цільового діапазону.

Більше новин про: Курс Курс НБУ курс гривні

Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті
Новини
З готелю "Венеція" 40 сімей забрали народжених від сурогатних матерів немовлят 18:07
Понад 50% юридичних осіб уклали договори на обслуговування газових мереж з АТ "Дніпропетровськгаз" 18:00 Прес-реліз
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень 17:50
В Амстердамі вимагають обмежити кількість туристів у місті на наступні 5 років 17:49
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
На Прикарпатті через негоду обвалився міст через річку 17:47
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
більше новин
Закрили спортзали та установи культури. На Прикарпатті знову посилюють карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok