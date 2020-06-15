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15 червня 2020, понеділок, 15:36 318
Суспільство 2020-06-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ

Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Максим Болдін. Фото: Facebook/Максим Болдін
Максим Болдін. Фото: Facebook/Максим Болдін

Підпал автомобіля скандального адвоката Максима Болдіна в Одесі міг бути спланованою провокацією напередодні місцевих виборів. Про це пише Спостерігач.

Нагадаємо, 11 червня в провулку Катаєва в Одесі підпалили автомобіль "Мерседес" 2008 року. Автомобіль оформлений на матір Болдіна.

Місцеві ЗМІ висунули декілька версій того, що сталося, включаючи професійну діяльність Болдіна. Він виступає захисником підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського і допоміг йому вийти з СІЗО.

Проте, як пише "Спостерігач", підпал міг бути вигідний і самому Болдіну. "Мерседес" не представляв для адвоката великої цінності: він користується позашляховиком Volvo CX90 за півтора мільйона гривень. По-друге, інцидент і шум у ЗМІ привернули увагу до Болдіна і його політичного патрона Едуарда Гурвіца, який вже анонсував участь у виборах мера Одеси.

"Якщо йти за цією логікою, то підпал машини вірного підручного Гурвіца – Болдіна повинен був виглядати, як "попередження" і "спроба залякати" Гурвіца і його команду, які йдуть, щоб "врятувати місто", — йдеться в матеріалі.

При минулій мерській каденції Гурвіца Болдін був його особистим адвокатом та начальником юридичного департаменту. Разом вони провернули цілий ряд корупційних схем. Головна з них — так звана "справа Смоляра".

У 2010 році 23 об'єкта нерухомості в історичному центрі Одеси мерія передала приватній компанії, після чого вони перейшли під контроль "спорідненим" Гурвіцу фірмам. Підпис під документами поставив на той момент начальник юридичного департаменту мерії Болдін. Схема завдала місту 37 мільйонів гривень збитку.

"Болдіну навіть довелося трохи посидіти у в'язниці за "справи Смоляра". Про цей епізод своєї трудової біографії він намагається не згадувати і дуже болісно реагує, коли ЗМІ пишуть про його "тюремний досвід", — пише "Спостерігач".

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