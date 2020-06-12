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12 червня 2020, пʼятниця, 12:20 23
Кабмін 2020-06-12T14:00:03+03:00
Українські Новини
Вінницьким губернатором призначили керівника Держуправління справами Борзова замість Скальського

Вінницьким губернатором призначили керівника Держуправління справами Борзова замість Скальського

Елена Новикова
Кабмін, Вінницька область, Кадрові призначення, Вінницька ОДА
Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов
Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов

Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Вінницької обласної державної адміністрації керівника Державного управління справами (ДУС) Сергія Борзова замість Владислава Скальського.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

40-річний Борзов до призначення з 1 серпня 2019 року обіймав посаду керівника Державного управління справами.

Він закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

З 2006 по 2011 рік обіймав посаду директора команди Клубу веселих і кмітливих "Вінницькі перці".

З 2011 по 2012 рік - директором команди КВН "Збірна України".

Також працював в товаристві з обмеженою відповідальністю "Телевізійне творче об'єднання" Олександр Масляков і Компанія".

З червня 2014 року до серпня 2019 був заступником керівника ДУС.

З 28 серпня 2015 року по 23 липня 2016 року і з 11 червня по 1 серпня 2019 - тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС.

У 2006 році - кандидат у депутати Вінницької міської ради 5-го від партії "Ліберальна Україна".

У 2010 році був кандидатом у депутати Вінницької обласної ради від партії "Фронт Змін".

Член Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2019 року Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Коровія з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації і призначив на неї Владислава Скальського.

 

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