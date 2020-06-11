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  • Російський пасажирський літак порушив повітряні кордони Естонії і проігнорував зауваження
11 червня 2020, четвер, 10:28 6
Світ 2020-06-11T12:30:07+03:00
Українські Новини
Російський пасажирський літак порушив повітряні кордони Естонії і проігнорував зауваження

Російський пасажирський літак порушив повітряні кордони Естонії і проігнорував зауваження

Елизавета Кесельман
Росія, Естонія, Повітряний простір, Пасажирський літак, порушення повітряного простору
Літак. фото: freepik
Літак. фото: freepik

Пасажирський літак Російської Федерації 10 червня без дозволу перетнув повітряний кордон Естонії, проігнорувавши зауваження деиспетчера.

Це був перший випадок такого порушення у країні в 2020 році, пише передає ERR.

Зазначається, що вранці 10 червня літак Ту-204-300, який належить РФ перетнув повітряний кордон Естонії біля острова Вайндлоо.

Як повідомляє відомство, літак провів у повітряному просторі Естонії менше ніж одну хвилину. Транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії

В той же день МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії і передало йому ноту з приводу інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше російський Ан-26 порушив повітряний простір Естонії. Тоді Міністерство закордонних справ Естонії викликало російського посла та передало йому ноту протесту.

Крім того, російський винищувач порушив повітряний простір Фінляндії. Літак було пізнано фінськими ВПС. За даними місцевого міноборони, він провів над територією Фінляндії близько хвилини. За цей час винищувач, перебуваючи в кілометрі від російського кордону, пролетів 13 кілометрів. Прикордонної служби Фінляндії розслідують інцидент.

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