Російський пасажирський літак порушив повітряні кордони Естонії і проігнорував зауваження

Пасажирський літак Російської Федерації 10 червня без дозволу перетнув повітряний кордон Естонії, проігнорувавши зауваження деиспетчера.

Це був перший випадок такого порушення у країні в 2020 році, пише передає ERR.

Зазначається, що вранці 10 червня літак Ту-204-300, який належить РФ перетнув повітряний кордон Естонії біля острова Вайндлоо.

Як повідомляє відомство, літак провів у повітряному просторі Естонії менше ніж одну хвилину. Транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії

В той же день МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії і передало йому ноту з приводу інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше російський Ан-26 порушив повітряний простір Естонії. Тоді Міністерство закордонних справ Естонії викликало російського посла та передало йому ноту протесту.

Крім того, російський винищувач порушив повітряний простір Фінляндії. Літак було пізнано фінськими ВПС. За даними місцевого міноборони, він провів над територією Фінляндії близько хвилини. За цей час винищувач, перебуваючи в кілометрі від російського кордону, пролетів 13 кілометрів. Прикордонної служби Фінляндії розслідують інцидент.