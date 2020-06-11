Кошти можуть зникати через платні підписки: як не переплачувати за мобільний зв'язок

В Україні у всіх операторів мобільного зв’язку є функція "інтернет-підписок", які можуть "з'їдати" значну суму з рахунків абонентів. Цю платну послугу модна підключити навіть "випадково". Так, українці за рік втратили понад мільярд гривень на "прихованих" послугах мобільних операторів.

Тому якщо ви вже вирішили переглянути свій сімейний бюджет, фахівці рекомендують провести аудит платних підписок мобільних операторів, пише "Фінгвін".

Підписка активізується у разі:

Якщо ви випадково натиснути на банер.

Якщо ви помилитися в написанні адреси популярного сервісу.

Якщо ви потрапили на хитрих рекламодавців, які "заховали" згоду на підписку під кнопку "дивитися" на відео або величезне "ТАК".

Як уберегтись від активізації підписок, які регулярно списують ваші кошти?

Універсальні рекомендації як убезпечити себе від таких нав’язливих підписок прості:

Будьте уважні, намагайтеся уникати сумнівних сайтів.

Акцентуйте увагу на дрібному шрифті повідомлень. Читайте все, не погоджуйтесь наосліп.

Зверніться до колл-центру з проханням заблокувати інтернет-підписки на майбутнє.

Як перевірити чи є у вас платні підписки

Lifecell: створив спільне меню фактично для всіх послуг, тому за допомогою запиту з будь-якого телефону *123# є змога обрати потрібний пункт і проконтролювати/відключити невигідний/непотрібний сервіс.

Київстар: перевірити призначення витрачених коштів можна в системі Мій Київстар в розділі "Витрати та платежі".

МТС/ Vodafone (Водафон): в більшості випадків після підключення платної підписки або послуги абоненту приходить SMS з інформацією, де також вказана команда, яка допомагає відмовитися від послуги. Список підключених послуг можна подивитися на сайті "Мій контент", а можна зателефонувати в службу підтримки за номером 0890 і залишити скаргу. Ще один спосіб перевірити, чи оформлені на ваш номер будь які підписки – набрати запит *152 #. Також можна загрузити в Google Play спеціальний додаток для "My Vodafone", де будуть міститися всі відомості по вашому номеру.

Як повідомляли Українські Новини, змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і без зміни номеру.