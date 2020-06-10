Мер Ірпеня звозить бюджетників на мітинг під Кабмін, - активісти

Фігурант антикорупційних розслідувань мер Ірпеня Володимир Карплюк пікетує Кабмін у середу, 10 червня. Про це у своєму блозі повідомила журналістка Ірина Федорів.

За її словами, він ображений, що не Ірпінь, Буча а буде очолювати район в результаті адмінрефрми. "Адмінреформа кристалізувала повне фіаско команди Карплюка - висуванців партії "Нові обличчя". Ірпінь єдина ОТГ Київщини, яка в результаті адмінреформи зменшилася. Населені пункти біжать з Ірпеня (Гостомель самостійна ОТГ, Ворзель перейшов до Бучі, а анклав Коцюбинське хоче в Київ). Статус районного центру нічого не змінить для Ірпеня. Але для "Нових облич" - це останній шанс перед виборами сказати виборцям, що вони хоч щось отримали - "статус"!", - пояснює вона.

Ірпінський громадський діяч, засновник проекту "Громадська ініціатива" Олексій Зіневич вранці зафіксував автобуси з бюджетниками, які керівництво міста збирало в Київ на мітинг.

"Саме цими маршрутками везуть бюджетників з центру Ірпеня до Києва під Кабмін "страйкувати" проти Бучацького району за Ірпінський. Відповідальним за збір є колишній зек з Малина Головенко. Відповідальними за акцію Карплюк призначив Литвинова і Маркушина. Збирає людей Зброжек - управління соцзахисту, Білоус - відділ освіти, Канюра - начальник УЖКГ, Сапон - відділ архітектури, Михальченко відповідальна за медиків", - написав він на своїй сторінці у ФБ.

Нагадаємо, Київська область, як і інші області країни, знаходиться в процесі адміністративної реформи. А саме: укрупнення районів. Замість 25 районів, які зараз діють в області, планується створити у п'ять разів менше, що має зменшити чиновницький апарат і витрати на нього.

На сьогодні розглядають два варіанти нового адміністративно-територіального поділу Київщини: з п'ятьма або шістьма районами. Згідно з Методикою, затвердженою Міністерством розвитку громад і територій, при виборі райцентру до уваги беруть одразу кілька факторів - це повинні бути міста районного значення з населенням понад 50 тис., вони повинні знаходитися не ближче ніж 30 км від Києва і віддалені від підпорядкованих населених пунктів не більше ніж на 60 км.

Як повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації, питання про райони обговорювалося днем раніше на нараді, де розглядали відповідність Бородянки, Бучі, Вишгорода та Ірпеня вимогам, що пред'являються до майбутнього райцентру.

"Я однаково добре ставлюся до всіх жителів області. Для мене важлива воля громад і дотримання методики. При цьому, на сьогоднішній день жоден з населених пунктів не відповідає заявленим критеріям на 100%. Але якщо безпристрасно аналізувати карту Північно-Західного регіону Київщини, то на мою думку, найбільше під них підпадає Бородянка. Разом з тим, більшість громад хочуть, щоб центр був у Бучі", - заявив іо губернатора Василь Володін.