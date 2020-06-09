Cамозахоплену забудовником частину міської магістралі спробували "легалізувати", встановивши відбійник

Після скандалу в соцмережах з самозахопленням приватним забудовником смуги руху по автомобільній магістралі вздовж швидкісного трамвая, захоплення було легалізоване шляхом установки уздовж цієї ділянки автомобільних відбійників. Про це написав у своєму Facebook автор скандальної фотографії, блогер Сергій Наумович.

"Сьогодні з'являється фото героїчного «вирішення» проблеми. Нам дали зрозуміти, що це так і залишиться. Бордюр і відбійник поставили під кутом, мовляв, так було задумано, підсипали камінчиків, а одна смуга проїжджої частини пішла "на користь знавців", - повідомив він.

Раніше виник скандал навколо самовільного виносу прямо на проїжджу частину міської магістралі шматка будівлі торгово-ринкового комплексу "Апрель" на кінцевій зупинці швидкісного трамвая. На обурення користувачів соцмереж тоді відреагував радник Віталія Кличка Максим Бахматов. «Я сам в шоці», - написав він.

Будівництво торгово-ринкового комплексу на колишній кінцевій зупинці швидкісного трамвая триває вже більш ніж два роки. Заради будівництва було обмежено рух швидкісного трамвая та припинено рух трамваїв по частині маршруту. При цьому, сама будівля комплексу зводиться забудовником вже вдруге. Перша спроба була демонтована після виявлення прорахунків.