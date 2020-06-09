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  • Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії
09 червня 2020, вівторок, 12:43 6
Події 2020-06-09T12:43:01+03:00
Українські Новини
Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської траг

Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії

Тетяна Зотова
пожежа, Васильків, Нафтобаза
Пожежа на нафтобазі у Василькові 8 червня 2015 року. Фото: tsn.ua
Пожежа на нафтобазі у Василькові 8 червня 2015 року. Фото: tsn.ua

Винуватці техногенної катастрофи на нафтобазі компаній "БРСМ-Нафта", що сталася 8 червня 2015 року, не зазнали ні кримінального, ні навіть морального покарання. Про таке на своїй сторінці у "Фейсбук" заявив Голова Фонду ліквідації наслідків Васильківської трагедії Олег Верник.

"Чергова річниця Васильківської трагедії - найбільшої техногенної катастрофи за роки Незалежності України. П'ять років тому, 8 червня 2015 року, на нафтовій базі, що належить групі компаній "БРСМ-Нафта", стався вибух, який забрав життя шести людей, ще 16 були травмовані і тисячі постраждали. Люди, держава і екологія зазнали багатомільярдних збитків. Власники нафтової бази навіть не вибачилися. Але наша боротьба триває!", - написав він.

Нагадаємо, п'ять років тому на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася пожежа, яка тривала п'ять днів. Основними версіями слідства вважаються порушення правил безпеки і підпал з метою приховування розтрати.

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