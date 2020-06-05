Дубинський заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти угруповання Черкаського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося "скрутками" щодо ПДВ та за допомогою конвертаційних центрів отримувала незаконні відшкодування з цього податку. Загальна сума збитку для державного бюджету склала в 79 млрд гривень, і збитки оцінюються в особливо великих розмірах.

Про це повідомив веб-сайт Dubinsky.pro, посилаючись на виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підписанв керівником САП Назаром Холодницьким.

"Виробництво №42020000000000953 відкрито стосовно голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, окремих керівників регіональних підрозділів ДФС і працівників Мінфіну. За зловживання службовим становищем. Слідство доручено детективам НАБУ. Буде застосовуватися ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. Це зловживання владою або службовим становищем, яке завдало тяжких наслідків. Що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років і забороною обіймати певні посади та діяльністю до 3 років", - йдеться в публікації.

Як повідомляється на веб-сайті Dubinsky.pro, голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський покривав глобальну схему з отримання незаконного відшкодування з ПДВ на протязі 2019-2020 років, що призвело до бюджетних збитків на 79 млрд гривень. Розкрадання були поставлені на широку ногу та йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. Лише за лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд гривень, в схемі приймати участь 549 компаній:

у Львівській області збитки склали 500 млн гривень (задіяно 62 підприємства);

в Київській області - 391 млн гривень (102 підприємства);

у місті Києві - 135 млн гривень (116 підприємств);

в Донецькій області - 100 млн гривень (54 підприємства) і т. д.

Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв в рамках глобальної змови з керівниками Державної податкової служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу. З боку ДПС в схемі був задіян керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу "конвертів" на сході та півдні України: в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.

З ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми в кожному регіоні:

Київська область - Орест Вітик;

місто Київ - Нонна Багмет;

Донецька область - Ірина Долозіна;

Львівська область - Василь Крісяк;

Одеська область - Єгор Федонюк (заступник керівника).

"З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки в цей орган стікається вся інформація про більш-менш значні проводки, усе курирував Ігор Черкаський: його робота - аналізувати грошові потоки і розслідувати підозрілі операції, які в даному випадку очевидні", - вказано в публікації.