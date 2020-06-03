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03 червня 2020, середа, 13:40 149
Кабмін 2020-06-03T15:30:03+03:00
Українські Новини
Мінфін повірив центру Cedos, яким керував заступник міністра освіти Єгор Стадний

Мінфін повірив центру Cedos, яким керував заступник міністра освіти Єгор Стадний

Сергій Паламаренко
Вартість навчання, Мінфін України, Єгор Стадний, Cedos
Студент (ілюстрація). Фото: reuters.com
Студент (ілюстрація). Фото: reuters.com

Міністерство фінансів України оприлюднило на своєму сайті в розділі "Видатки на освіту" інформацію, що вартість навчання студентів за державним замовленням становить приблизно 44,6 тис. гривень. Це значно вище цифр, які називалися раніше. Попереднє аналогічне дослідження показало, що вартість навчання "бюджетника" (без стипендії) становить 28,4 тис. гривень. А "бюджетника" (зі стипендією) – 35 тис. гривень.

Про це сообшило інформаційне агентство УНІАН.

Висновки про більш високу вартість вищої освіти Мінфін зробив на основі кількісного та якісного аналізу, останній з яких підготував незалежний грантовий центр Cedos, створений колишнім міністром освіти та екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, народним депутатом від партії "Голос" Інною Совсун на гранти Фонду Сороса.

Директором центру тривалий час працював нинішній заступник міністра освіти Єгор Стадний, який наполегливо закликає підняти ціну на контрактне навчання і прив'язати її до вартості підготовки бюджетників.

"Університети, які зараз ставлять ціну на контракт 12-13 тис. гривень, нечисті на руку та "підбирають" на сесіях. Тобто офіційну зарплату викладачу високу дати не можемо, бо контракти низькі, а на сесіях – вольниця, збирайте врожай", – заявив він в інтерв'ю виданню "Українська правда" в січні поточного року.

У розвиток ідей Стадного постановою Кабміну №191 від 3 березня 2020 року була введена індикативна ціна контракту у відсотковому відношенні від вартості бюджетного навчання: у 2020 році не менше 60% від середньої вартості підготовки 1 студента–бюджетника (44 тис. гривень); в 2021 році – не менше 70%, в 2022 – не менше 80%.

Мінфін не повідомив, хто сплачував послуги центру Cedos та вартість проведеного дослідження. А також не пояснює, чому, обираючи структуру для незалежної експертизи витрат на освіту, він обрав центр Cedos.

Традиційно для подібної аналітики використовувалася всеосяжна інформації, якою володіють державні органи. Зокрема звіти підвідомчих Мінфіну бюджетних установ, таких як вузи, школи, райфінвідділи, підрозділи Держстату та Держказначейства, а так само міністерств і відомств.

За даними УНІАН, за ціною контракту близько від 44,6 тис. гривень за навчання за спеціальностями економіста, юриста, програміста, політолога, соціолога, філолога, лікарів усіх спеціальностей, фармацевта, ветеринара, фахівця з транспорту і туризму, а також журналіста в 2020 році доведеться заплатити не менше 26 тис. гривень у рік, у той час як в 2019 році ця сума була в регіонах нижче в 2-2,5 рази. Престижні вузи виставляють цінник від 36 тис. гривень і вище. Так навчання професії журналіста в Києві обійдеться не менше 39 тис. гривень на рік.

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