Реєстр є-декларацій під ризиком через арешт майна айті-компанії «Алтаюр» - ЗМІ

Реєстр електронних декларацій перебуває під ризиком, оскільки дані реєстру зберігаються на серверах, які були арештовані судом, аби не повертати їх власнику – айті-компанії «Алтаюр».

Про це ідеться у розслідуванні програми «Гроші» від 1 червня, передають Українські Новини.

«Всі зібрані декларації можуть взагалі зникнути, адже сервери арештовані як доказ у кримінальній справі, а сам Новіков під слідством ДБР за зловживання повноваженнями. Якщо виявиться, що сервери арештовані незаконно, їх доведеться повернути», - ідеться у сюжеті.

Національне агентство з питань протидії корупції, яке відповідальне за роботу реєстру декларацій, з 2017 року орендувало обладнання для зберігання даних у айті-компанії «Алтаюр».

Наприкінці 2019 року договір про оренду не був подовжений, проте, агенція відмовилася повертати обладнання його законному власнику.

«Була пропозиція подарувати обладнання або ми будемо відкривати на вас справи. У нас заблокували роботу компанії, хоча у нас немає статусу у справі, по якій НАБУ провели обшуки і арештували наші сервери», - каже власник «Алтаюр» Андрій Мартиненко.

Наразі обладнання айті-компанії НАЗК передала в оренду державному підприємству «Українські спеціальні системи». Тобто, НАЗК сплачує іншій державній структурі плату за оренду обладнання компанії, яким взагалі не мала права розпоряджатися.

З цього приводу у ДБР відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст 364 – перевищення повноважень службовим становищем з корисливих мотивів, що мало тяжкі наслідки.

За словами адвоката компанії «Алтаюр» Віталія Власюка, справа у НАБУ стосовно оренди серверів побудована на основі внутрішнього аудиту НАЗК, який йому як представнику «Алтаюра» наданий не був.

При цьому, як каже юрист, в офіційних заявах НАЗК допущено маніпуляції цифрами – балансова вартість обладнання прирівняна до реальної повної вартості.

«Вся ця справа будується на результатах якогось міфічного внутрішнього аудиту», - говорить адвокат.

Як йдеться в сюжеті, НАБУ за заявою голови НАЗК Новікова порушило справу проти неназваних колишніх співробітників Нацагентства.

Як відомо, 1 червня завершився термін подання електронних декларацій для посадовців державної влади і місцевого самоврядування.

19 травня «Алтаюр» виступила з публічною заявою про погрози і тиск з боку працівників НАЗК. Компанія повідомила про кримінальне переслідування за заявою голови агенції і заперечила будь-які порушення законодавства у своїх діях.

«Алтаюр» спеціалізується на телекомунікаційних рішеннях для бізнесу, співпрацює з фінансовим і державним сектором. Серед проектів компанії – інформаційна інфраструктура для Державної служби з питань ветеранів і учасників АТО.

Компанія «Алтаюр» надавала свої сервери і обладнання для функціонування реєстру з моменту його запуску, а також брала участь у тестовій роботі реєстру під егідою ПРО ООН.