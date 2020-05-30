Ягоди для здоров'я та краси: що потрібно знати про користь малини і як зробити з неї маски для обличчя

В Україні вже почався сезон ягід, попри несприятливі погодні умови. Так, на ринках вже з'явилася вітчизняна полуниця і черешня. Ціни поки вищі, ніж у минулому році, однак експерти очікують на зниження ціни до середини червня, хоч і прогнозують трохи вищі, ніж зазвичай.

Крім черешні та полуниці скоро почнеться сезон малини, який варто не пропустити, адже її корисні властивості відомі здавна.

Одним з основних ефектів малини є жаро­знижуючий, а також суттєвий склад вітамінів, які необхідні для організму.

Завдяки своєму вітамінному складу, малина корисна для роботи серця і судин мозку, вона підвищує працездатність, сприятливо впливає на процеси кровотворення, допомагає зосереджуватися і знімає втому. В ароматній ягоді багато харчових волокон, вона допомагає виводити з організму токсини та зайвий холестерин, регулює роботу кішківника, уповільнює процеси старіння, робить шкіру пружною, покращує роботу нирок і виводить зайву рідину, бореться з недокрів’ям, зміцнює імунітет, нервову систему та допомагає боротися зі стресом.

Завдяки високому вмісту фоліє­вої кислоти малина корисна для вагітних і для тих, хто планує народити дитину.

При застуді корисне не тільки малинове варення, а також і сушені ягоди, і листя, з яких можна робити чудовий вітамінний чай, який до того ж має сечогінні властивості і виводить з організму зайву рідину й токсини.

Малина містить фруктозу, глюкозу, органічні кислоти, вітаміни групи А, В1, В2, С, РР, Е, ефірні олії, пектини, клітковину, дубильні і фарбувальні речовини, каротин, солі міді, заліза, калію, фолієву кислоту, катехіни, антоціани, флавоноїди.

За вмістом заліза малина поступається тільки вишні і агрусу. Також у ній достатньо вітаміну С - вживання 1 склянки малини щодня забезпечує добову потребу людини.

Малина в косметології

Відвар з квітів малини допомагає впоратися з кон'юнктивітом, позбутися вугрів. Потрібно 20 г квіток залити 1 склянкою гарячої води, прокип'ятити 5 хвилин, остудити, процідити і протирати отриманим відваром обличчя.

Омолоджувальна маска з малини для обличчя. У збитий яєчний жовток додайте по одній чайній ложці соку малини, рослинного масла, сметани і панірувальних сухарів. Все ретельно перемішати. Нанести на обличчя, через 20 хвилин та змити теплою водою. Курс - 3 рази на тиждень протягом місяця.

Тонізуюча маска. Візьміть по 1 чайній ложці соку малини і рослинного масла, 2 столові ложки дуже густої манної каші, звареної на молоці, половину чайної ложки солі, яєчний жовток, все перемішати. Нанести на обличчя і шию, змити через 30 хвилин. Рекомендується для нормальної і жирної шкіри.

Маска з малини, що очищає шкіру від вугрів. Змішати сік листя малини з вершковим маслом в пропорції 1:4. Нанести на обличчя, через годину зніміть залишки серветкою. Курс - 20 процедур (2-3 на тиждень).

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про користь полуниці а також про корисні властивості свіжого зеленого горошку.