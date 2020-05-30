В одному з гуртожитків Києва — спалах коронавірусу. Один чоловік помер

У Києві, де за минулу добу зареєстрували 55 нових випадків коронавірусу, в гуртожитку на проспекті Гагаріна виявили спалах коронавірусу.

Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Повідомляється, що один хворий помер в лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою.

Інші мешканці гуртожитку знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.

Гуртожиток з 29 травня закрито на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, спалахи коронавіруса зафіксували у двох гуртожитках столиці - на вулиці Серповой і на вулиці Михайла Бойчука, а також в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 - на вулиці Маяковського.

Після цього в ще одному з гуртожитків Києва на вул. Борщагівській 4 травня був виявлений випадок захворювання коронавірусом.

Крім того, COVID-19 виявили в селі Вишневе, Петропавлівське і в Гостомелі, ще один спалах коронавіруса була зафіксована в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці. Ця будівля, що належить приватному ВНЗ, система гуртожитку блокова, на кожному поверсі по чотири блоки, на кожні три кімнати, кухня і санвузол.