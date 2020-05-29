Антитютюновий законопроект загрожує Україні дефіцитом бюджету, - юрист

Всі законодавчі ініціативи парламенту в обов'язковому порядку повинні аналізуватися з економічної точки зору для того, щоб їх прийняття сприяло наповненню державного бюджету. Про це в ефірі телеканалу 112 заявив кандидат юридичних наук Олександр Москалюк.

"По кожному законопроекту, який має бути прийнятий у парламенті, має бути проведено її комплексний економічний аналіз. На сьогоднішній день надходження до українського бюджету формуються з декількох джерел: штрафи, мито, а також податки і акцизи. Тобто влада повинна думати про те, як ефективно використовувати ці джерела", - зазначив експерт.

На думку Москалюка, поки дії українського парламенту шкодять національній економіці.

"Якщо поглянути на статистичну інформацію, то за 2019 недоотримання акцизів з тютюнової галузі становило 44 мільярди гривень. У той же час, законопроекти, які сьогодні розглядаються в парламенті, цю тільки погіршують ситуацію", - додав юрист.

Однією з таких законодавчих ініціатив є так званий антитютюновий законопроект №2813.

"Наприклад, законопроект №2813 передбачає стандартизацію пачки сигарет та інші регулювання, які призведуть до ще більшого скорочення надходжень до державної скарбниці", - вважає Москалюк

На думку експерта, держава в умовах кризи існує, повинна виходити з концепції того, як збільшити надходження, а не вдаватися до забороненого регулювання, буде мати зворотний ефект.

"Держава, в умовах існуючої кризи і значного скорочення наповнення скарбниці, має виходити з позиції того, як збільшити надходження в пошуках альтернативних методів вирішення існуючих соціально-економічних проблем", - підсумував Москалюк.